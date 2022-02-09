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عمر شويل - جدة بتتبيلة الثوم والخل أعملي الباذنجان على أصوله بطعم ومذاق لذيذ بطريقة أشهر المطاعم - ثقفني
تعتبر حشوة الباذنجان هي أهم ما تميزه وتعطيه المذاق الشهي واللذيذ، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وطريقة تحضيره كالآتي:
يعتبر الباذنجان بالتومية من أنواع المخلل الشهية واللذيذة والتي يفضلها الكبار والصغار، ويتم تقديمه مع الفول المدمس أو مع الفلافل، أو مع المشاوي، أو مع الملوخية، وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى وقت طويل، يساعد على فتح الشهية ويعطي للطعام مذاق خاص ومميز، فنقدم لك طريقة عمل الباذنجان التوميه في المنزل خطوة بخطوة.
طريقة عمل الباذنجان التوميه
تعتبر حشوة الباذنجان هي أهم ما تميزه وتعطيه المذاق الشهي واللذيذ، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات المطلوبة:
- إناء به كمية من الماء.
- 1 كيلو من الباذنجان الطويل صغير الحجم.
- 1 حبة من البنجر مقطعة لأربع.
- رشة من الملح.
المقادير المطلوبة للحشوة:
- 1 رأس ثوم مفروم.
- 1 حبة من الفلفل الأحمر البارد.
- 1 حبة من الفلفل الأصفر.
- 1 حبة من الفلفل الأخضر الحار.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ربع كوب عصير ليمون.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من الشطة البودرة.
طريقة تحضير الباذنجان التومية
- قومي بالتخلص من رؤوس الباذنجان واغسليه جيدًا بالماء.
- ضعي الباذنجان في إناء الماء وضعي البنجر ورشة الملح المقطع ثم ارفعيه على النار حتى يتم تسويته نصف سوى.
- قومي بتصفيته من الماء واتركيه على جنب حتى يبرد، لا تتخلصي من الماء واتركيه.
- قومي بعد ذلك بشقه بالسكينة من المنتصف بالطول لإضافة الحشوة.
- قومي بتحضير الحشوة احضري الخلاط الكهربائي وضعي حبات الفلفل الألوان والفلفل الحار والثوم واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خلطة ناعمة.
- قومي بسكب الخليط في بولة وضيفي إليه الخل وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والشطة وقلبي المكونات جيدًا مع الخليط.
- قومي بحشو الباذنجان بالخلطة ثم ضعيه في علبة محكمة الغلق وضيفي إليه القليل من الماء السلق ثم قومي برصه داخل العلبة واغلقيها، واتركيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى يصبح جاهز.
- قدميه في اليوم التالي مع الفول المدمس في وجبة الإفطار أو مع المشاوي وبالهنا والشفا.
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