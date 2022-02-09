تمتعي بشفاة جذابة بصنع أحمر شفايف طبيعي منزلي باللون اللى عيزاه بأقل تكلفة وفي دقائق

يعتبر أحمر الشفاه من أهم مواد مستحضرات التجميل التي تحتوي على شمع وصبغة وزيوت طبيعية، حيث أنه يستخدم في إضافة جمال لشكل الشفاه واعطائها لون مميز، يصنع أحمر الشفاه أيضا من المواد الكيميائية التى تضر بمظهر الشفاه ويجعلها متشققة فلهذا السبب قررنا اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لتحضير احمر الشفاه بأقل التكاليف وأقل ضرراً وبطرق خالية من اى مواد كيماوية.

أولا: البنجر لعمل احمر شفايف

المكونات:-

نصف ثمرة بنجر.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من عسل النحل.

طريقة التحضير:-

نقوم بتقشير البنجر وتقطيعه إلى قطع صغيرة ثم يوضع في الخلاط الكهربائي بإضافة العسل وزيت الزيتون.

نخلط المكونات جيدا حتى يتكون خليط ناعم.

بصفي الخليط جيدا ونحتفظ بهذا السائل في علبة محكمة الغلق ثم نقوم بوضع الأحمر على الشفاه والخدود لتوريدها أيضا.

ثانيا: طريقة زبدة الشيا وزيت جوز الهند:-

المكونات:-

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من القرفة أو الكاكاو.

رشة من صبغة الطعام الحمراء.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نقوم بوضع زيت جوز الهند مع زبدة الشيا ويمزج جيداً.

ثم نقوم بإضافة شمع العسل وقليل من الماء ثم يضاف الكاكاو أو القرفة وصبغة الطعام ونقلب جيدا

يترك ليبرد ويوضع في مكان بارد لحين الاستخدام.

ثالثاً: شمع العسل مع زبدة الكاكاو:-

المكونات:-

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ربع ملعقة من جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

كبسولة فيتامين E.

٣ قطرات من الزيت العطري.

طريقة التحضير:-