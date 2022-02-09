نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبان من الدقيق أعملي البيتي فور بالمربي بطريقة ناجحة تذوب في الفم ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي
البيتي فور ما منا لا يحبه بأشكاله المختلفة اللذيذة، ويتم تناوله في عيد الفطر المبارك مع كوب اللبن الحليب اللذيذ ليصبح اجمل وجبه إفطار يتناولها سواء الكبار أو الصغار، يمكن تجهيزه بالشيكولاتة ، أو بالفانليا ويتم تزينه بأجمل الاشكال، ولكن في أغلب الأوقات قد يصعب على كل ربة منزل القيام بعمل البيتي فور في المنزل، ويتم شرائه جاهز على الرغم من ارتفاع تكاليف شرائه، وعمل البيتي فور لا يحتاج اي مجهود، ويصبح بنفس الطعم والجودة إذا تم تحضيره في المنزل باستخدام خطوات محددة وهي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.
طريقة عمل البيتي فور بالمربى في المنزل
كل أم تهتم بصحة أولادها، لابد من القيام بعمل كل الاكلات المفضلة لديهم في المنزل، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل بكل سهولة ويتم تحضيره بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
مكونات البيتي فور:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر الناعم.
- أربع ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- رشة ملح.
- بيضتين كبار الحجم.
- مربى حسب الرغبة في النوع.
طريقة التحضير البيتي فور
- قومي بخلط الزبدة مع البيض والفانليا.
- وقومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح الخليط كريمي ناعم القوام.
- قومي بإضافة السكر إلى المكونات، واعيدي الخلط جيدًا، يفضل استخدام المضرب الكهربائي في هذه الحالة حتى يعطي أفضل نتيجة مطلوبة.
- احضري الدقيق قومي بنخله، ثم أضيفي إليه البيكنج باودر، واضيفي رشة الملح.
- قلبي المكونات جيدًا مع بعض حتى تصبح متجانسة.
- بعد ذلك أضيفي خليط الزبدة والبيض إلى مكونات الدقيق.
- استخدمي المضرب اليدوي بعد ذلك قلبي المكونات بشكل تدريجي حتى تتكون عجينة متماسكة، وناعمة.
- ضعي العجينة في كيس بلاستيك، ثم اتركي العجين، حتى ترتاح قليلًا لمدة ربع ساعة.
- احضري ماكينة البيتي فور، وحددي الاشكال المرغوب فيها.
- ضعي العجينة بداخلها، وشكل أشكال البيتي فور المرغوبة.
- قومي بإحضار صينية واضيفي بها ورق زبدة.
- رصي كل قطع البيتي فور التي تم تجهيزها.
- ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الاوسط.
- اتركي البيتي فور حتى يتغير لونه للون الذهبي من كل الجوانب.
- اخرجي البيتى فور من الفرن الان.
- اتركي البيتي فور حتى يبرد تمامًا حتى يتماسك.
- قومي بلزق البيتي فور مع بعض بالمربى.
- يمكنك تزين البيتي فور بالفارماسيل أو الشيكولاته حسب الرغبة.
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