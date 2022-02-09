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عمر شويل - جدة لن تصدقي مفعول ملعقة البانثينول لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والأسمرار كوني زي ملكات الجمال - ثقفني
يساعد كريم بانثينول على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها وترطيبها بشكل فعال، حيث يحتوي على فيتامين (ب5) والذي يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو يعتبر من الكريمات الموضعية التى تستخدم فى الروتين اليومي للبشرة حتى يمنح البشرة حيوية وشباب، ويساعد في حل بعض المشاكل التي نعاني منها، وايضا تتعرض البشرة يوميا للعوامل البيئية الخارجية الضارة التى تؤثر على رونقها وجمالها فتسبب بعض المشاكل مثل الشوائب والأتربة والتصبغات والجفاف فهذه المشاكل تشكو منها اغلب النساء وتتسبب في الازعاج لهن، فيعد كريم بانثينول هو أحد الطرق الفعالة للتفتيح.
استخدامات كريم بانثينول:-
- يساعد في تجديد خلايا الميت والتخلص من خشونة الجلد.
- يساعد في على التخلص من السموم التي تفيد البشرة لانه سريع الامتصاص.
- يساعد على تعزيز مادة الكولاجين التي تساعد على التخلص من علامات تقدم العمر وعلامات الشيخوخة في وقت مبكر.
- يستخدم هذا الكريم على بشرة الوجه والجسم كروتين يومي لترطيب وتفتيح البشرة.
- يستخدم في حماية البشرة من البقع الداكنة كما يساعد في حالات تهيج الجلد والاكزيما والالتهابات الجلدية.
طريقة استخدامه:-
- نقوم بتنظيف البشرة جيدا باستخدام الغسول المناسب البشرة ثم تجفف البشرة بلطف.
- ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة بلطف حتى يتشربه الجلد.
- يترك على الجلد حيث لا يوجد منه أى أضرار أو آثار جانبية ويستخدم للبشرة المختلطة والدهنية.
- الحصول على أفضل النتائج يجب استخدامه يوميا ويمكن استخدام لوشن للجسم من نفس نوع الكريم لحماية الجسم من الجفاف.
- يمكن إضافة خليط من مجموعة من الكريمات المرطبة للبشرة التي تساعد على التفتيح والتركيب وعلاج مشاكل البشرة.
- يمكن خلط مكون من كريم بيبانثين فهو يعتبر من أسرع خلطات تفتيح البشرة.
- الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام كريم البانثينول:-
- يجب على مستخدم الكريم أن يتعرف على المشكلة التي لا تواجهها البشرة قبل استخدامه.
- يجب استخدام الكريم كما أمر الطبيب حتى لا يتعرض مستخدميه للآثار الجانبية المحتملة.
- يجب تحديد نوعية البشرة قبل استخدامه لعدم التعرض التحسس من مكونات الكريم.
- يجب عدم التعرض لأشعة الشمس بعد استخدام كريم البانثينول.
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