نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كيكة العشر دقائق على أصولها بمقادير اقتصادية وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك ال10 دقائق في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي كيكة العشر دقائق على أصولها بمقادير اقتصادية وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك ال10 دقائق - ثقفني
لقد اشتهرت في الآونة الأخيرة الحديث بشكل كبير عن كيكة العشرة دقائق الذي قام بتحضيرها الكثير من النساء وقد نالت إعجاب الكثير سواء كان الكبار أو الصغار كما أنها لا تحتاج إلى أي مجهود أو تكاليف مرتفعة، وذلك قد اتجه العديد من النساء للبحث عن كيفية تحضير وتجهيز كيكة العشرة دقائق في المنزل بكل بسهولة، وهذا ما سوف يتم عرضه من خلال هذا المقال.
طريقة عمل وتحضير كيكة العشرة دقائق في المنزل
الكيكة من الاكلات الحلوى المحبوبة من كل أفراد الأسرة، ولا يختلف عليها أحد، لذلك يمكنكم بهذه الطريقة تحضيرها بدون تعب أو مجهود، وبخطوات بسيطة وهي كالآتي:
المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق.
- كوب من اللبن الحليب.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- ملعقة من الفانيليا صغيرة.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- رشة ملح.
- حبتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من الزيت النباتي، ويفضل زيت الذرة حتى يكون خفيف.
طريقة التحضير الكيكة
- لابد في هذه الطريقة القيام بعمل المكونات في الخلاط الكهربائي، لتعطي أفضل نتيجة بسرعة وبدون اي مجهود.
- قومي بإضافة الزيت مع السكر.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة في الخلاط.
- اضيفي البيض بشكل تدريجي إلى المكونات بعد ذوبان السكر.
- وأضيفي إليه الفانيليا أيضًا.
- أعيدي الخلط حتى تتجانس المكونات جيدًا.
- يمكنك الآن نخل الدقيق في وعاء آخر.
- اضيفي إليه البيكنج باودر.
- ثم أضيفي الملح.
- ثم أضيفي بعد ذلك الكاكاو الخام.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتختلط.
- الآن أضيفي المكونات المتواجدة في الخلاط على الدقيق مع الخلط باستخدام المضرب اليدوي.
- اخلطي بشكل سريع حتى تصبح خليط متجانس بكل المكونات.
- احضري صينية وقومي بوضع في أسفلها ورق زبدة.
- صبي الخليط بداخلها.
- ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- اتركي الصينية لمدة نصف ساعة وذلك حتى تنضج ويتم التأكد من ذلك من خلال اختبار نضج الكيكة.
- اذا تم التأكد من النضج اغلقي الفرن واتركي الكيكة حتى تبرد تمامًا، ويتم تقطيع الكيكة وتقديمها ويتم تناولها كوجبة إفطار لذيذة مع كوب الشاي في الصباح او في اي وقت.
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