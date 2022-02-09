أعملي كيكة العشر دقائق على أصولها بمقادير اقتصادية وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك ال10 دقائق

لقد اشتهرت في الآونة الأخيرة الحديث بشكل كبير عن كيكة العشرة دقائق الذي قام بتحضيرها الكثير من النساء وقد نالت إعجاب الكثير سواء كان الكبار أو الصغار كما أنها لا تحتاج إلى أي مجهود أو تكاليف مرتفعة، وذلك قد اتجه العديد من النساء للبحث عن كيفية تحضير وتجهيز كيكة العشرة دقائق في المنزل بكل بسهولة، وهذا ما سوف يتم عرضه من خلال هذا المقال.

طريقة عمل وتحضير كيكة العشرة دقائق في المنزل

الكيكة من الاكلات الحلوى المحبوبة من كل أفراد الأسرة، ولا يختلف عليها أحد، لذلك يمكنكم بهذه الطريقة تحضيرها بدون تعب أو مجهود، وبخطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من اللبن الحليب.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

حبتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت النباتي، ويفضل زيت الذرة حتى يكون خفيف.

طريقة التحضير الكيكة