نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الإمساك المزمن وتنظيف القولون والتخلص من الفضلات الكريهة بعد الآن سيختفي الإمساك وتنتهي تعفنات البطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تعاني من الإمساك انتبه إلى تغيير عاداتك الغذائية وتأكد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، الإمساك من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي والتي يمكن أن تسبب الكثير من الآلام ومشاكل الحصى لذلك يجب الحرص على تجنب الإمساك.

علاج الإمساك بمغلي الليمون والكمون

من الوصفات الرائعة للمساعدة في التخلص من الإمساك وصفة الليمون والكمون، يمكنك غلي ملعقة كبيرة من الكمون وعصر ليمونه فوقها وتحليتها بالعسل ، ويمكنك تناولها مرتين خلال اليوم وهذه الوصفة أيضًا يساعد على التخلص من مشاكل المعدة.

علاج الإمساك المزمن بزيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أشهر الوصفات الطبيعية للإمساك حيث يتم وضع ملعقة كبيرة من زيت الخروع في الماء المغلي وتناوله مرتين خلال اليوم حتى زوال الإمساك.

اليانسون لعلاج الإمساك

الينسون النجمي هو عشب له العديد من الخصائص التي تساعد على التخلص من الغازات ويمكنه أيضًا التخلص من المغص. يجب إضافة ملعقة من اليانسون النجمي إلى كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 5 دقائق لتقليل الإمساك بعد الوجبات.

علاج الإمساك بالبابونج

عشب كبير للتخلص من السموم وأيضًا مقبلات قوية. يحتوي البابونج على خصائص تساعد على الهضم والقضاء على المغص ويتم ذلك عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من أزهار البابونج إلى كوب من الماء المغلي اتركه لمدة خمس دقائق على الأقل ثم صفيه وتناوله.

علاج الإمساك بالحلبة

تعد الحلبة من المشروبات التي تساعد على التخلص من الغازات التي تصيب المعدة، والتخلص من الإمساك وهذا من خلال غلى بذور الحلبة ويتم تصفيتها، ويتم تناول المشروب مرتين خلال اليوم صباحا ومساء.

علاج الإمساك بالبردقوش

البردقوش يستخدم في التخلص من الإمساك، كما أنه يعمل على طرد الغازات التي توجد بالمعدة ويضاف ملعقة كبيرة من البردقوش إلى كوب من الماء المغلي، ويصفى ويتم تناوله للتخلص من الإمساك.