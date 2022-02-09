طريقة عمل المخمرية الأصلية في البيت بمكونات بسيطة وتكلفة أقل رهيبة في تعطير الجسم والشعر وتنعيمه

تهتم كل مرأة بجمالها والمخمرية من أهم مستحضرات التجميل التي تقوم بتعطير الجسم والشعر ويوجد منها أنواع وروائح مختلفة وتشتهر المخمريات الخليجية برائحتها الذكية التي تدوم طوال اليوم، وهي تباع في المحلات بأسعار مختلفة والبعض يقوم بإضافة كحول أو مواد كيميائية عليها واليوم نقدم لكم اسهل وانجح طريقة لعملها في البيت فتابعونا.

طريقة عمل المخمرية في البيت

المكونات:

2 ملعقة من زبدة الكاكاو.

2 ملعقة من الفازلين الطبي.

10 قطرات زيت لافندر.

ملعقة كبيرة زيت لوز.

5 قطرات زيت ليمون.

كبسولة فيتامين ه.

5 قطرات زيت ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

طبق عميق ونضع بداخله زبدة الكاكاو مع الفازلين ثم يوضع في الميكروويف عدة ثواني حتى تذوب المكونات. عندما يبرد الخليط يضاف عليه زيت اللافندر مع اللوز والليمون والورد وأيضا كبسولة الفيتامين ونقلب جيدا. نصب المزيج في عبوة جافة ونتركها في مكان بارد لكي تتجمد وبعد ذلك ضعي قطعة بسيطة منها على راحة يدك. وضعيها على أماكن النبض في الجسم أو على شعرك لتعطيره وتنعيمه وسوف تنبهري من الرائحة الثابتة.

طريقة عمل مخمرية المسك

المكونات:

علبة فازلين.

مكعب مسك أحمر.

ملعقة كبيرة جليسرين.

ملعقة ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نبشر المسك في وعاء متوسط ثم يضاف إليه ماء الورد مع الجليسرين ونقلب نرفع المكونات على حمام ماء ساخن حتى تذوب مع التقليب من وقت لأخر. نضيف الفازلين وعندما تتجانس المكونات نرفعها من النار ونتركها جانبا حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة ونحفظها في عبوة نظيفة. بعد الاستحمام والجسم يكون مندي نضع القليل من المخمرية على الأماكن المراد تعطيرها وعلى الشعر أيضا.

طريقة عمل المخمرية بزيت جونسون

المكونات:

عبوة صغيرة من زيت جونسون.

2 مكعب مسك أبيض أصلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر قدر ونضع زيت جونسون ثم نبشر المسك ويضاف إليه ونرفع الخليط على نار متوسطة ونقلب بشكل مستمر للحصول على قوام كريمي. ثم يرفع ونتركه لكي يبرد ويحفظ في عبوة محكمة الغلق ونظيفة وسوف تلاحظي أن ملمسه ناعم وخفيف والآن أصبحت لديك المخمرية جاهزة لتعطير الجسم والشعر وبتكلفة بسيطة.

طريقة عمل مخمرية الملكة

المكونات:

مكعب مسك أبيض أصلي.

2 ملعقة من شمع العسل.

5 ملاعق زيت الأرجان.

كمية مناسبة من مسك العروسة السائل.

ملعقة صغيرة من دهن العود.

5 ملاعق ماء ورد أصلي.

طريقة التحضير والاستخدام: