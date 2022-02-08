بديل البروتين والكيراتين وصفه نتيجتها فوريه جعلت شعري مثل الحرير وبيلمع وعالجت التساقط والهيشان والتقصف

كيراتين طبيعي يرطب الشعر ويطوله هو من الوصفات الحديثة التي تعتبر من أقوى الوصفات الآمنة، وذلك لتعطي للشعر نعومة فائقة وترطيب ولا أروع، كما أن هذه الوصفة مغذية جدا للشعر فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر، وأنها تحتوي أيضا على فيتامين C الذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي له مفعول السحر على الشعر.

فرد وترطيب الشعر بالكوسة

وصفة اليوم هي من الوصفات التي تعمل على إعادة مرونة وترطيب الشعر وهي عبارة عن مكونات طبيعية، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

حبة من الكوسة الطازجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

طريقة فرد الشعر بالكوسة

من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على شعر صحي ناعم مثل الحرير، وذلك من خلال ما يلي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من مبشور الكوسة كمية مناسبة على حسب طول شعرك حتى يصبح المزيج ناعم.

نضع زيت الزيتون على الكوسة بمقدار ثلاث ملاعق كوسة إلى 7 ملاعق من الزيت.

نضيف بعد ذلك باقي المكونات ويقلب المكونات جيدا.

يوزع الخليط على الشعر باستخدام الفرشاة ثم يتم تمشيطه ونضع باقي المزيج على الشعر كاملا.

ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة من الزمن.

يتم غسل الشعر بالشامبو ويتم تكرار الوصفة مرة في الاسبوع وسوف تلاحظي الفرق.

كيراتين طبيعي ببذور الكتان

المكونات

كمية مناسبة من بذور الكتان منقوع بماء

ساخن لمدة ساعتين.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

عصير كوسة.

طريقة تنعيم الشعر ببذور الكتان