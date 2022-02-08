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عمر شويل - جدة لو عندك كوب سكر تعالي أقولك طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في 10 دقائق فقط - ثقفني
البسكويت من الأكلات الخفيفة والمحبوبة لدى الجميع الكبار والصغار وخاصة بسكويت الشاى الذى لا يمكن الاستغناء عنه إلى جانب القهوة أو الشاى فى وجبة الإفطار وإذا لم يتوافر فى المنزل تقوم الأسرة بشرائه من الخارج ولكن كل ربة منزل تحب إعداد الأكلات فى منزلها بنفسها لضمان جودتها لذلك سنتعرف معا كيف نعد بسكويت الشاي فى المنزل.
مكونات بسكويت الشاى مثل الجاهز بالضبط
تتوافر مكونات بسكويت الشاى فى كل منزل ولذلك فهو غير مكلف:
- الدقيق الابيض مخبوزات مقدار اتنين كوب.
اتنين حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.
السكر مقدار كوب واحد.
الزيت مقدار واحد كوب .
- كما أن كمية الزبادي مقدار علبة واحدة.
- ولا بد من إضافة البيكنج بودر ملعقة صغيرة.
الفانيليا ربع ملعقة صغيرة تفضل سائلة.
كيفية تحضير بسكويت الشاى بإتباع خطوات بسيطة
اتبع هذه الخطوات جيدا سوف تحصل على افضل النتائج البسكويت هش خفيف ولذيذ
- يوضع البيض فى العجان أو الخلاط أو يخفق جيدا بالمضرب الكهربائى كما هو متوافر لديك.
- والخطوة التالية هي أن يضاف إليه الفانيليا والسكر مع استمرار الخفق حتى يذوب السكر تماما.
يضاف الزبادى والزيت مع الخفق المستمر حتى التجانس .
- كما أنه فيما بعد يضاف الدقيق والبيكنج بودر معا ويقلبوا ثم يضاف إلى الخليط السابق تدريجيا مع التقليب المستمر.
- ونستمر في عملية التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة تقطع العجينة بالقطاعات حسب الشكل المرغوب.
ترص العجينة فى صينية مدهونة بالزيت أو بها ورقة زبدة.
- يدهن وجه العجين بالزبدة قبل دخول الفرن.
- والخطوة التالية هي أن يدخل البسكويت فرن ساخن سابقا يترك بداخلها لبضعة دقائق حتى يصبح ذهبى اللون.
- كما أنه في النهاية يخرج ويترك يبرد ويقدم مع القهوة أو الشاى وبالهنا والشفا.
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