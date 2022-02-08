لو عندك كوب سكر تعالي أقولك طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في 10 دقائق فقط

البسكويت من الأكلات الخفيفة والمحبوبة لدى الجميع الكبار والصغار وخاصة بسكويت الشاى الذى لا يمكن الاستغناء عنه إلى جانب القهوة أو الشاى فى وجبة الإفطار وإذا لم يتوافر فى المنزل تقوم الأسرة بشرائه من الخارج ولكن كل ربة منزل تحب إعداد الأكلات فى منزلها بنفسها لضمان جودتها لذلك سنتعرف معا كيف نعد بسكويت الشاي فى المنزل.

مكونات بسكويت الشاى مثل الجاهز بالضبط

تتوافر مكونات بسكويت الشاى فى كل منزل ولذلك فهو غير مكلف:

الدقيق الابيض مخبوزات مقدار اتنين كوب.

اتنين حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

السكر مقدار كوب واحد.

الزيت مقدار واحد كوب .

اتنين حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة. السكر مقدار كوب واحد. الزيت مقدار واحد كوب . كما أن كمية الزبادي مقدار علبة واحدة.

ولا بد من إضافة البيكنج بودر ملعقة صغيرة.

الفانيليا ربع ملعقة صغيرة تفضل سائلة.

كيفية تحضير بسكويت الشاى بإتباع خطوات بسيطة

اتبع هذه الخطوات جيدا سوف تحصل على افضل النتائج البسكويت هش خفيف ولذيذ