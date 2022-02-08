أخلطي زيت جوز الهند مع النشا أقوى كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن مثل سر صيني للشعر الخشن

تبحثين عن وصفات طبيعية لفرد الشعر تكون بديلًا الكيراتين، نقدم لكي وصفة النشا لفرد الشعر بالكيراتين الطبيعي المنزلي، لن تحتاجي للذهاب لمركز التجميل، فالنشا يحتوي على العديد من العناصر المهمة التي يحتجاها الشعر، منها أنه يساعد على فرد الشعر وتنعيمه وزيادة نموه، إليك طريقة تحضير وصفة النشا.

النشا لفرد الشعر

يحتوي النشا على فيتامين النياسين، هذه الفيتامين يعمل على فرد الشعر، كما أنه يساهم في تعزيز فروة الرأس وعلاج مشاكل الشعر كالتقصف والهيشان وسقوط الشعر.

المكونات:

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

كوب من الماء. 1

تحضير خلطة النشا لفرد الشعر

في البداية احضري قدر وضعي به ماء وارفعيه على النار وضيفي إليه النشا.

وفيما بعد قومي بالتقليب حتى تحصلين على قوام كريمي.

ارفعيه من على النار وضيفي إليه زيت الزيتون وقلبي جيدا.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء ثم قومي بوضع الخليط على شعرك من فروة الرأس إلى الأطراف.

اتركيه لمدة ليلة كاملة على الشعر.

قومي بغسله في الصباح بالماء الدافئ والشامبو.

كرري استخدامه مرة أسبوعيًا.

فرد الشعر المموج بالنشا

المكونات:

كوب من النشا. ½

كوب من زيت اللوز المر. ¼

كوب من زيت جوز الهند. ¼

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. 1

طريقة التحضير:

احضري وعاء عميق وقومي بخلط النشا وزيت اللوز وزيت جوز الهند وقلبي جيدًا.

ضيفي بعد ذلك ملعقة العسل الأبيض وقلبي.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك من فروة الرأس للأطراف.

قومي بتغطية شعرك لمدة ساعتين.

قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

كرري استخدام الوصفة مرة أسبوعيا.

فوائد النشا للشعر