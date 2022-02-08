ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم ويطيل الشعر

نظرا لمشاكل الشعر الدائمة التي يعاني منها الكثير من السيدات والفتيات استطعنا أن نجد لكم وصفة فعالة للتخلص من مشاكل الشعر ويتم تحضير الوصفة بواسطة القهوة وذلك لما لها من أثار جيدة على الشعر حيث تعمل على تحفيز الشغر وتقويته وسوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

القهوة لنمو الشعر

تعتبر القهوة من العناصر المهمة للشعر والعمل على تنشيط الدورة الدموية في الشغر منا يودي إلى تطويله وتكثيفه وسوف نتعرف على تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية:

نحضر وعاء فارغ ونقوم بوضع به ملعقة من القهوة، ثم نقوم بوضع ملعقة من ملح الطعام عليها ونقوم بتقليبها جيدا.

نحضر ٢حبة من الأسبرين ونقوم بطحنها جيدا ووضعها على القوة والملح ونخلطهم جيدا نحضر بعد ذلك كمية الشامبو التي يمكن أن نستخدمها في غسل الشعر ونقوم بوضعها على الخليط الذي قمنا بأعداده ونقوم بتقليب الخليط جيدا.

حيث أنه نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بهذا الشامبو الذي قمنا بإعداده فهو بمثابة شامبو طبيعي للشعر وسوف نلاحظ مدى نعومة الشعر وتطويل الشعر في زمن قياسي وكثافة الشعر بشكل ملحوظ .

فوائد القهوة للشعر