وصفة عمل السمك السنجاري بطريقة سهلة بأسرار تتبيلة بورسعيد الشهيرة

وصفة رهيبة لعمل السمك السنجاري، يحب الكثير السمك ويفضلونه، إلا أن السمك السنجاري يعتبر من أفضل الوصفات التي يتم تحضيرها، فهو يتميز بطعمه الخاص والمميز، فالسمك عمومًا مصدر للبروتين ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها، كما أنه يناسب أصحاب الحمية الغذائية ومن يرغبون في إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد، والسمك السنجاري أهم ما يميزه التتبيلة التي تكون مصنوعة من الخضروات وهي التي تعطي للسمك مذاق رائع، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل السمك السنجاري وسر التتبيلة.

طريقه لعمل جميع أنواع المحشى بالحشوة والتتبيلة السرية والطعم كأنه حلم

طريقة عمل السمك السنجاري في المنزل

تعتبر تتبيلة السمك السنجاري متوفرة في كل منزل، لذا من السهل تحضيره في المنزل وبخطوات سهلة وسريعة.

المقادير المطلوبة

1 كيلو من السمك البوري.

2 حبة من البصل مقطع لشرائح.

2 حبة من الطماطم مقطعة لشرائح.

2 حبة من الفلفل الألوان مقطع لشرائح.

1 حبة من الفلفل الأخضر الحار.

2 حبة جزر مبشور.

¼ كوب عصير ليمون.

¼ كوب كزبرة مفرومة.

¼ كوب زيت نباتي.

7 فصوص من الثوم المفروم.

¼ ملعقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير السمك السنجاري