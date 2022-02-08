طريقة لتحضير الكيك بمنتهى السرعة في 10 دقائق فقط بدون الحاجة للفرن

طريقة لتحضير الكيك بمنتهى السرعة، يعتبر الكيك من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، إلا أنه يمكنكِ تحضير الكيك بدون فرن وفي أقل من ربع ساعة اصنعي أحلى كيك من الخميرة الفورية يمكنكِ تقديمها للضيوف، أو تناولها مع كوب الشاي في الإفطار أو تقديمها لأطفالك، ويمكنكِ تزيينها بصوص الشوكولاتة أو الكراميل كما تحبين.

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طريقة عمل الكيك بالخميرة الفورية

نقدم لكِ خطوة بخطوة أسهل وأسرع كيك فقط اتبعِ الخطوات والمكونات واصنعي أحلى كيك لأولادك.

المكونات

2 كأس دقيق متعدد الاستخدام.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

1 كأس من السكر.

1 كأس من اللبن.

½ كأس من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الكيك بدون فرن

احضري بولة وضعي كل المكونات الجافة وقلبيها جيدًا. ضيفي بعد ذلك المكونات السائلة اللبن والزيت والبيض واحضري المضرب الكهربائي وقومي بخفق جميع المكونات سويًا. احضري القالب الخاص بالكيك وادهنيه بالزبدة واسكبي الخليط بداخله. احضري قدر أكبر من القالب واغمريه بالماء المغلي ثم ضعي قالب الكيك بداخله. قومي بتغطية الصينية وارفعيها على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى تنضج. ضيفي إليها صوص الشوكولاتة أو الكراميل أو النوتيلا وبالهنا والشفا.

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المكونات

2 كوب دقيق.

4 حبة من البيض.

2 كوب سكر.

1 كوب لبن.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

¼ كوب زبدة أو زيت.

طريقة التحضير