طريقه لعمل جميع أنواع المحشى بالحشوة والتتبيلة السرية والطعم كأنه حلم

طريقه لعمل جميع أنواع المحشى، المحشي من أكثر الأكلات التي عليها الطلب كبير وخصوصاً في فصل الشتاء، فالكثير يحب أكله سواء في وطننا العربي أو العالم الغربي، فهو يعرف بطعمه اللذيذ وبقيمته العالية، وبسبب حب الجميع للمحشي يقدم في كثير من المناسبات مثل الأفراح والولائم والأعياد وفي عزومات رمضان المبارك، والمحشي له أشكال كثيرة مثل الكرنب والكوسة وورق العنب والباذنجان وورق الخس واللفت وكثير من المحاشي الأخرى، ووصفتها لليوم هي أسرع طريقة لتحضير المحشي.

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طريقة عمل خلطة المحشي لجميع أنواعه

المكونات

كوبين من الأرز ومغسولين ومصفيين جيداً.

كزبرة وشبت مقطعين.

ثلاث ثمرات من البصل المفروم.

ثوم مهروس.

كمون.

بهارات محشي.

ملح.

فلفل أسود.

كزبرة جافة.

القليل من القرفة المطحونة.

خمس حبات من الكوسة.

خمس حبات من الفلفل الأخضر.

سبع ثمرات من الباذنجان باللون الأبيض وكذلك الأسود.

عصير طماطم.

طريقة تحضير المحشي