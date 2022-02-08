نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدلوقة.. طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالقشطة والسميد في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل حلى ليالي لبنان، يعد حلى ليالي لبنان من الحلويات الشهيرة التي يقدمها المطبخ اللبناني والتي تتميز بطعمها اللذيذ الشهي وتغطيتها بطبقة من القشطة مع الفستق الحلبي التي تضيف لها نكهة لا مثيل لها، فتستطيعي بمكونات بسيطة إعداد أسرع وألذ حلوى باردة فى دقائق وتقديمها إلى أفراد عائلتك فى المناسبات أو العزومات الرمضانية، فإليك طريقة عمل حلى ليالي لبنان.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان

سيدتي يمكنك تحضير حلوى سريعة وسهلة للغاية ويمكنك الإستعانة بها فى كافة الأوقات سواء كانت العزائم أو المناسبات، أو حلوى مميزة لأطفالك ألا وهى حلى ليالي لبنان الشهيرة والغنية عن التعريف، فهي تحتوى على قيمة غذائية عالية إلى جانب مذاقها الأكثر من رائع والذي يجبر الكثيرين من الكبار والصغار على الإقبال على تناولها بشكل دائم وعلى مدار اليوم، وإليكم الطريقة في التالي:

الطبقة الأولى:

لتر حليب.

كوب وربع سميد.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

3 حبات مستكة.

فستق حلبة مجروش.

الطبقة الثانية:

علبة قشطة .

كريم شانتيه.

مكونات القطر:

نصف كوب ماء.

2 كوب سكرز

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير حلى ليالي لبنان في البيت

احضري قدر ضعي به الحليب والسميد والسكر وقلبي الخليط على البارد قبل وضعه على النار حتى لا تتشكل أي تكتلات.

ضعي القدر على النار واستمري فى تقليب الخليط بالمضرب اليدوي.

انتظري حتى يدخل الخليط فى الغليان ثم أضيفي المستكة وماء الزهر وماء الورد وقومى بالتقليب مرة أخرى حتى تتأكدي من ثقل القوام ثم ارفعي الخليط من على النار.

افرغي الخليط فى صينية من البيركس وانتظري حتى يبرد ثم ادخلي الصينية فى الثلاجة لكى تتماسك طبقة السميد واتركيها لمدة ساعتين.

ابدئي فى إعداد طبقة الكريمة عن طريق استخدام المضرب الكهربائى فى خفق القشطة مع الكريم شانتيه وتستمري فى الخفق حتى تحصلي على قوام الكريمة.

اخرجي الصينية من الثلاجة ووزعي طبقة الكريمة وأفرديها بالسكينة حتى يصبح سطحها متساوي.

ادخلي الصينية مرة أخرى إلى الثلاجة لكى تصبح طبقة الكريمة متماسكة ويسهل تقطيعها وإخراجها من الصينية.

وزعي الفستق الحلبي المجروش على وجه الحلوى مع القطر المميز.

قطعي الحلوى وضعيها فى أطباق التقديم.

خطوات تحضير القطر