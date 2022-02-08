طريقة عمل كيكة الفانيليا والشوكولاتة اللذيذة ببيضتين فقط وبمكونات بسيطة بالمنزل

كيكة الفانيليا والشوكولاتة ، من أنواع الكيك سهلة التحضير والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، وهي ذات مذاق لذيذ ومحبب.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الفانيليا والشوكولاتة.

مكونات كيكة الفانيليا والشوكولاتة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الكيكة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

بيضتين.

١٢٠ جرام سكر أو كوب.

ظرف من الفانيليا.

١٠٠ مللي من الزيت.

١٢٠ مللي من الحليب.

١٦ جرام من البيكنج بودر.

من٢٨٠ إلي٣٠٠ جرام من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

٢٠ جرام من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الفانيليا والشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي: