بيتزا المطاعم سر عمل عجينة البيتزا الهشة والطرية في البيت بطعم يجنن

سر عمل عجينة البيتزا الهشة والطرية، البيتزا من الأطعمة المفضلة لدي الجميع وخاصة الأطفال، فيحبونها بالأطعمة المختلفة ولكن يفضلون شراءها جاهزة مما يجعل ربات المنزل يبحثون عن طريقة عمل البيتزا بعجينة هشة وطرية في البيت زي المطاعم، لضمان المواد المستخدمة في تحضيرها وتكون مفيدة للأطفالهم وتتميز بطعمها الجميل مثل الجاهزة، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت زي المطاعم بطعم مميز.

بيتزا المطاعم سر عجينة البيتزا الهشة والطرية

المكونات

4 أكواب من الدقيق .

كوب من اللبن الزبادي.

ثلاث أكواب من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من السماق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

ملعقتان من الملح.

طريقة التحضير

قومي بوضع الدقيق والسكر والملح والخميرة في الخلاط، عليك استخدام الخلط على سرعة بطيئة لخلط المكونات مع بعضها البعض، ثم عليك إضافة الزعتر والزبادي والزيت، ثم العجن على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين، وإضافة الماء بشكل تدريجي والعجم حتي تصل لعجينة ناعمة ويمكنك إضافة الدقيق إذا كانت العجينة لينة، ثم قم بوضع العجينة في طبق مدهون بالزيت عليك تغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ حتي تختمر، ثم قومي بإحضار صينية مدهونة بالزيت وفرد العجينة بها وتغطيتها بنايلون وتركها حتي تخمر، ثم عليك وضع الصلصة والحشو المناسب لها وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تنضج بشكل تام، وعليك تقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه.

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت زي المطاعم

المكونات

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من اللبن البودر.

مكونات الحشو

كوب من شرائح السلامي.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملعقتان من الصلصة الحارة.

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الخميرة والسكر وماء دافئ وتركها لمدة 5 دقائق، ثم عليك وضع الدقيق والحليب البودر والملح في الخلاط الكهربائي وخلطهم ببطئ، ثم عليك إضافة زيت الزيتون وخليط الخميرة على خلط المكونات حتي تتجانس مع بعضهم وتحصل على عجينة ناعمة مطاطية، نقوم بتشكيل العجينة على شكل دوائر ووضعها في صينية مدهونة بالزيت وتركها حتي تخمر، ثم نحضر الصينية وتفرد العجينة ونضع الصلصة ونرص سراىح السلامي ونضيف شرائح الجبنة الموتزاريلا، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركة حتي ينضج بشكل تام.