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عمر شويل - جدة عادات خطيرة تدمر الكبد و الدماغ وتخرب المناعة وتسد الشرايين يجب التوقف عنها الأن - ثقفني
منّ الله على الإنسان بنعمة جهاز المناعة، حيث تعتبر مناعة الجسم هي الحصن المنيع الذي يحمي الجسم ويقاوم جميع الأمراض، وإذا قلت مناعة الجسم فسوف يتعرض الجسم للفيروسات وتصيبه الأمراض ببساطة، ولكن كل جسم يختلف عن الآخر فهناك جسم مناعته عالية وجسم مناعته قليلة، وجميعا يومياً تواجهنا عوامل قد تضعف المناعة.
أسباب تدمير جهاز المناعة والكبد
يعد الكبد من أهم الأجهزة في جسم الإنسان، لا يأكل الإنسان طعام أو شراب إلا ويجب أن يمر على الكبد، لهذا يجب الحرص في اختيار الطعام والبعد عن الأطعمة المضرة:
- يجب عدم تناول الأطعمة الموجود بها الدهون بكثرة وكذلك المواد الحافظة التي قد تضر الجسم، وكذلك عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى ضعف المناعة والكبد.
- الطعام الذي يحتوي على سكر كثير، فالسكر يؤدي إلى ضعف الكبد، فالطعام الذي يحتوي على نسبة سكر عالية تحتاج إلى وقت ليهضمها الجسم.
أسباب انخفاض مناعة الجسم
- زيادة الإجهاد: حيث عندما يعمل الإنسان ويقوم بالضغط على نفسه يتولد إحساس التوتر الدائم وبالتالي يختل توازن الهرمونات وتؤدي إلى ضعف المناعة.
- النون القليل: يفرز الجسم أثناء النوم مادة تسمى الميلاتونين، وبواسطة المادة تلك يقوم الجسم بإفراز خلايا الدم البيضاء، لذلك يجب النوم لمدة ٨ ساعات على الأقل.
الطعام الذي يقوم برفع المناعة
يوجد أنواع من الطعام عند تناولها تزيد صحة الجهاز المناعي ومنها:
- الطعام الذي يحتوي على بروتين.
- الخضروات ترفع من صحة الجهاز المناعي حيث يوجد بها كثير من الفيتامينات التي يتطلبها الجسم، لهذا يجب أن يأكل الإنسان كميات مناسبة من الخضروات لكي يأخذ كافة العناصر التي يحتاجها.
- يوجد في الفواكه عناصر غذائية مهمة منها ألياف كثيرة وفيتامينات ومعادن يريدها الجسم وتقوي جهاز المناعة بشكل كبير، لهذا يجب تناولها بكثرة.
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