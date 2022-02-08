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عمر شويل - جدة المكرونة الشهية بكرات اللحم لا تقاوم في 30 دقيقة - ثقفني
المعكرونة بكرات اللحم من أشهر المأكولات الإيطالية اللذيذة ،الأكثر حبا حول العالم فهناك ألاف الطرق لصنع أحلى أطباق المعكرونة ، فهي محببة لدي الكبار والصغار أيضا، وإليكم في هذا المقال الطريقة الأكثر شهرة لكرات المعكرونة وهي المعكرونة بكرات اللحم، سنعرضها كم بطريقة سهلة وسريعة وشهية جدا فهي تعتبر من أكلات الطبق الواحد الكاملة العناصر الغذائية.
المكرونة الشهية بكرات اللحم
يمكنكم استخدام النوع المفضل لديكم من المعكرونة المفضلة، سواء اسباجتي أو حلزونية أو عقل صغيرة ، الأهم في التحضير هو الطعم والمذاق الصحيح حسب طريقة التحضير التالية.
مقادير المعكرونة بكرات اللحم الشهية
- نصف كيلو معكرونة اسباجتي.
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- نصف كوب بقسماط.
- نصف كوب بقدونس.
- عدد واحد بيضة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بهارات.
صلصة المعكرونة بكرات اللحم الشهية
- 1 حبة بصل مفروم.
- 1 فص ثوم مفروم.
- 2 كوب عصير طماطم.
- نصف كوب صلصة طماطم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- رشه زعتر.
- رشة سكر.
- زيت النوع المفضل لديكم.
خطوات التحضير المعكرونة الشهية بكرات اللحم
- في وعاء على النار تسلق المعكرونة بالطريقة التقليدية.
- في الوقت ذاته .. توضع اللحمة في بولة، ويضاف إليها البقسماط والبيض والبقدونس والثوم، وتخلط جيداً.
- تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم تخلط مرة أخرى حتى تتجانس.
- تشكل اللحمة على هيئة كرات متوسطة الحجم.
- يوضع قليل من الزيت في مقلاة غويطة على النار حتى يسخن.
- يوضع فيها البصل، ويقلب حتى يصبح لونه ذهبي، ثم يضاف الثوم، ويقلب.
- يضاف عصير الطماطم والصلصة، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر والسكر، ويقلب جيداً.
- توضع كرات اللحم في خليط الصلصة، وتغطى لمدة 10 دقائق وحتى تنضج.
- تضاف المعكرونة إلى الخليط، وتقلب جميع المكونات جيداً.
- توضع في الطبق، وتقدم ساخنة.
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