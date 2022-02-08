المكرونة الشهية بكرات اللحم لا تقاوم في 30 دقيقة

المعكرونة بكرات اللحم من أشهر المأكولات الإيطالية اللذيذة ،الأكثر حبا حول العالم فهناك ألاف الطرق لصنع أحلى أطباق المعكرونة ، فهي محببة لدي الكبار والصغار أيضا، وإليكم في هذا المقال الطريقة الأكثر شهرة لكرات المعكرونة وهي المعكرونة بكرات اللحم، سنعرضها كم بطريقة سهلة وسريعة وشهية جدا فهي تعتبر من أكلات الطبق الواحد الكاملة العناصر الغذائية.

المكرونة الشهية بكرات اللحم

يمكنكم استخدام النوع المفضل لديكم من المعكرونة المفضلة، سواء اسباجتي أو حلزونية أو عقل صغيرة ، الأهم في التحضير هو الطعم والمذاق الصحيح حسب طريقة التحضير التالية.

مقادير المعكرونة بكرات اللحم الشهية

نصف كيلو معكرونة اسباجتي.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

نصف كوب بقسماط.

نصف كوب بقدونس.

عدد واحد بيضة.

2 فص ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

صلصة المعكرونة بكرات اللحم الشهية

1 حبة بصل مفروم.

1 فص ثوم مفروم.

2 كوب عصير طماطم.

نصف كوب صلصة طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

رشه زعتر.

رشة سكر.

زيت النوع المفضل لديكم.

خطوات التحضير المعكرونة الشهية بكرات اللحم