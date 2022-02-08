لن تتخيل فوائد القرنفل علي الريق علاج للربو و السعال و موسع للشعب الهوائية بهذه الوصفة السهلة

القرنفل هو من الأعشاب الممتازة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وبالأخص الربو، فهذا المنقوع يعمل على تنقية الرئة وتوسيع الشعب، فالقرنفل له فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى، ولا يقتصر المشروب هذا على المرضى فقط بل يستطيع أى أحد تناوله لحماية نفسه من التعرض لأي مشاكل في الصدر والتنفس، ومن خلال موقعنا سنتحدث عن أهم فوائد القرنفل الجبارة للجسم.

وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة

نقوم بنقع عدة فصوص في الماء لمدة يوم كامل، ويجب أن نضع القدر الموجود فيه الماء في مكان معتم ويتم تناوله على الريق.

يمكن تناوله أيضا عن طريق غليه في الماء.

تضاف حبوب القرنفل إلى الحليب ويتم تناوله مع العسل الأبيض.

استخدام زيت القرنفل للثدي رائع.

فائدة القرنفل في علاج مشاكل الجهاز التنفسي

يساعد القرنفل على تخفيف حدة السعال.

يعتبر مسكن للألم فهو يساعد مرضى الربو على النوم.

يساعد القرنفل في إذابة البلغم الموجود على الصدر.

يساعد أيضا على تهدئة الرئة.

موسع جيد للشعب الهوائية.

يحسن من مشاكل التنفس.

يقلل من ضيق التنفس عند النوم.

فوائد القرنفل بشكل عام