تسالي أخر الليل أفضل طريقة لإعداد بسكويت العشر دقائق في البيت

يعد بسكويت العشر دقائق واحداً من أشهر الوجبات الخفيفة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة نظراً لسهولة وسرعة إعدادها وقيمتها الغذائية العالية فضلاً عن مذاقها اللذيذ الذي يعجب الأطفال كثيراً ويجعلهم يطلبونه دائماً، وبهذا تحرص الأمهات على إعداده وتجهيزه للأطفال بصفة مستمرة حتى يتناولونها بين الوجبات الرئيسية بدلاً من الوجبات الخفيفة الصناعية التي قد تسبب العديد من الأمراض، ولا يقتصر الأمر على الأطفال فقط بل يعد بسكويت العشر دقائق من الوجبات المفضلة للكبار أيضاً ويتناولونه في الصباح إلى جانب كوب من الشاي أو اللبن وفي المساء أيضاً وسوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة إعداده في البيت.

طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق

بسكويت العشر دقائق واحد من المقرمشات اللذيذة للغاية والخفيفة على المعدة ويتم إعداده باستخدام مكونات صحية ليست لها أضرار على الجسم، تعرفي الآن على أفضل طريقة لإعداد بسكويت العشر دقائق وقدميه لأطفالك في أي وقت.

مكونات بسكويت العشر دقائق:

كوبين من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة.

سكر بودرة.

كيس من الفانيليا.

بيضة.

طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق

باتباع خطوات سهلة وبسيطة وباستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة يمكنك إعداد أشهى بسكويت قد تتذوقينه في حياتك، كل ما عليك هو اتباع ما يلي.