بدون ماء فكرة جديدة لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

بدون ماء فكرة جديدة لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ، السلق للكرنب من دون استعمال الماء من أهم الخطوات والطرق التي تبحث عنها مختلف ربت البيوت حيث تعتبر نوعية ورق الكرنب لا تصلح للف أو عمل محشي الملفوف بوصفته المعروفة إلا بعد أن يتم ترطيب الورق جيدا، والتخلص من جفافه وإكسابه الملمس المطلوب حتى يكون من السهل بعد ذلك استعماله وحشوه ولفه، وتعتبر الطريقة التي من خلالها من السهل سلق الكرنب من دون الماء هي الطريقة الأسرع والتي من خلالها من الممكن أن تنجز ربة البيت خطوة السلق لورق العنب والكرنب بمنتهى السهولة ومن دون الحاجة إلى استخدام الماء.

بدون ماء فكرة جديدة لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ

إليك أفضل الطرق التي من خلالها سيكون من اليسير عليك القام بخطوة السلق للكرنب وبمنتهى السهولة، ومن دون الحاجة إلى استهلاك أي كمية ماء، حيث تعتبر تلك الطريقة واحدة من بين الطرق الأهم والأكثر إنجاز لسلق الكرنب ودون أن يضاف عليه الماء ولكن لا بد وأن يقطع الكرنب بطريقة صحيحة وسريعة تيسر أيضا على ربة المنزل خطوة الإعداد السريع لمحشي الملفوف وإليكم أهم وأسرع طريقة لتقطيع ورق الكرنب.

طريقة سريعة لتقطيع ورق الكرنب

من الممكن أن تتم خطوة التقطيع لورق الكرنب من خلال اتباع ما يلي:

قومي بوضع الكرنبة على فلانشة التقطيع وأحضري سكين الخضار.

أزيلي رأس الكرنبة تماما، وقومي بإزالة أي ورق متواجد على سطح الكرنب قد يكون داكن ولا يصلح للاستعمال.

ضعي الكرنبة بوضع مقلوب وبالسكين قومي بالتقطيع للورق بكل سهولة.

الورق يكون جاهز لخطوة السلق من خلال تلك الطريقة المقبلة:

طريقة لسلق الكرنب من دون الماء

أفضل الطرق لسلق الكرنب من دون استعمال الماء ما يلي في الخطوات القادمة: