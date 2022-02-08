لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية، أفضل أنواع الحلويات الشرقية البسيطة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت وهذا ما يكون من خلال خطوات بسيطة ومكونات سهلة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة حيث تعتبر حلوى المهلبية من السهل إعدادها من خلال الاستعانة بتلك المكونات التي تضفي على المهلبية بالشعرية أفضل مذاق مفضل وفيما يأتي من تلك السطور المقبلة نتعرف على مكونات حلوى المهلبية بالشعرية والطريقة التي من الممكن لربة المنزل أن تتبع خطواتها للتحضير السريع للوصفة بأفضل المقادير المتوفرة في كل منزل.

لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية

من الممكن لكل ربة بيت أن تقوم بالتحضير لوصفة من بين أفضل الوصفات التي تعتبر أسهل نوع من أنواع الحلوى والتي تعد سريعة التحضير ويسهل عملها بطعم مميز، ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة نحصل على أفضل نوع من أنواع المهلبية سريعة الإعداد، ومن خلال الآتي توضيح للمكونات وطريقة الإعداد.

طريقة عمل المهلبية بالشعرية

من أهم المكونات التي يسهل توفيرها لعمل أفضل نوع من أنواع حلوى المهلبية من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

كوب من الشعرية.

ملعقة من النشا.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

كوبان من الحليب.

ملعقتان من لبن البودرة.

طريقة التحضير للمهلبية بالشعرية

أفضل الخطوات التي تساعد في التحضير لتحلية سريعة وهي مهلبية الشعرية ما يلي في النقاط القادمة: