“مشروب شتوي رائع”.. طريقة عمل حمص الشام كالمحلات خطوة بخطوة وفي وقت قليل

ازداد البحث من قبل العديد من الأشخاص حول طريقة عمل حمص الشام، خاصة خلال فصل الشتاء، نظراً لأنه يعطي إحساس بالدفأ، بالإضافة إلى مذاقه الشهي وطعمه المتميز، فحمص الشام من المشروبات الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخفيف من كمية الكولسترول الموجودة بالدم.

يعتبر حمص الشام من أهم المشروبات التي يعشق الكثير تناولها خلال فصل الشتاء، لأنها تمد الجسم بالدفء، بالإضافة إلي مذاقه المتميز وطعمه الشهي، كما أنه من المشروبات الغنية بالبروتين ويساعد على موازنة مستوى السكر الموجود في الدم، ويساعد على منح الجسم الألياف الضرورية التي يكون بحاجة إليها، الأمر الذي يساعد على تقليل مستوى الكولسترول.

كيفية عمل حمص الشام كالمحلات

يتساءل العديد من الأشخاص حول طريقة عمل حمص الشام كالمحلات، وإليكم الطريقة، كالتالي:

يتم غلي كمية من الماء في وعاء على نار قوية.

إضافة الحمص وتركه ليغلي على النار.

رفع الرغوة البيضاء التي تظهر خلال مرحلة غليان الحمص.

الحرص دائماً على المحافظة على ماء سلق الحمص، نظراً لأنه يتمتع بفوائد كثيرة.

إضافة الثوم وعصير الطماطم، وتركها لتغلي على النار.

إضافة الليمون وتركه يغلي على النار، ليصبح الحمص ناضجاً.

إضافة الملح إلى الحمص ورفع القدر من على النار، وبعد ذلك يتم تقديم حمص الشام لتناوله.

طريقة أخري لعمل حمص الشام

المكونات:

هناك مجموعة من المكونات التي لابد من توفيرها عند تحضير حمص الشام، وإليكم هذه المكونات، كالتالي:

ثمرة بصل كبيرة.

ليمونة واحدة.

مقدار من حمص الشام.

ثمرة طماطم كبيرة الحجم.

شطة.

وضع ملح وكمون تبعاً للرغبة.

كيفية التحضير:

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير حمص الشام، وإليكم الخطوات كالتالي: