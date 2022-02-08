بجد سحرية سحرية...عجينة 10 دقائق السحرية ألهشه لجميع أنوع المخبوزات والفطائر عجينة من الأخر روعة

عجينة 10 دقائق السحرية ألهشه، يرجع سبب تسمية عجينة 10 دقائق بهذا الاسم إلى سرعة إعدادها في خلال عشر دقائق من بدء عملية التخمير لتصبح معدة للطهي وتصلح هذه العجينة لكل أنواع المخبوزات والحلويات مثل الفطائر وخلية النحل والبيتزا وغيرها من أنواع المخبوزات التي يقبل عليها الأفراد وخصوصا الأطفال خصوصا، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.

عجينة 10 دقائق السحرية ألهشه

تعتبر عجينة 10 دقايق من أسهل العجائن فى تحضيرها ونحن من خلال موقعنا تفقني قدمنا لكم كيفية تحضيرها.

الجزء الأول لعمل عجينة 10 دقائق

2 كوب من الطحين الأبيض

و2 كوب من الماء الدافئ

2 ملعقة كبيرة من السكر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

الجزء الثاني لعمل عجينة 10 دقائق

3 أكواب من الطحين الأبيض

ربع كوب من الحليب البودر

نصف كوب من الزيت النباتي

طريقة تحضير عجينة 10 دقائق

يتم وضع مقادير الجزء الأول من العجينة ثم تغطى العجينة ثم وتترك 10 دقائق ثم يتم وضع مقادير الجزء الثاني من العجينة

وتمزج جيدا حتي يتم الحصول على عجينة ملساء ثم تقسم العجينة حسب الاستخدام المطلوب.

مكونات بيتزا مارجريتا بعجينة العشر دقائق

خمس ثمرات من الطماطم المفرومة

2 ثمرة بصل مفروم

2 ثمرة من الفلفل الحار المفروم

جبنه موتزاريلا مفرومة

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة من السكر

2 مكعب من مرق الدجاج

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ربع كوب من الكاتشب

2 فص من الثوم المفروم

طريقة تحضير بيتزا مارجريتا بعجينة العشر دقائق

يتم وضع البصل في أناء واسع على نار هادئة ثم يتم وضع الفلفل الحار والثوم ويتم المزج جيدا ويتم وضع الطماطم

والملح والفلفل الأسود وباقي البهارات والسكر ثم ترفع درجة الحرارة قليلا وتترك الطماطم

حتى تطهي لمدة 20 دقيقة حتي يتم الحصول على صلصة متجانسة.

ثم ترفع من على النار وتترك حتي تهدأ من الحرارة ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية

ثم توضع كمية من الزيت في وعاءين معدين لدخول الفرن ويتم وضع العجينة في هذين الوعاءين بسمك رفيع

ويتم دهن العجينة بنسب متساوية بصلصة الطماطم والكاتشب والجنبة ويتم إدخالها الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي من كل الجوانب وتقدم ساخنة.

طريقة عجينة العشر دقائق المعتمدة

مكونات عجينة العشر

كيلو دقيق

ربع كوب حليب بودرة

نصف كوب زيت نباتي

كوب من الماء الدافئ

2 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

طريقة تحضير عجينة العشر