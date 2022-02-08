نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي خبز التورتيلا على أصوله بمقادير سهلة وبطريقة طرية لعمل حشوات مختلفة في المقال التالي
خبز التورتيلا هو نوع مختلف من الخبز الذي اعتدنا على تناوله، فهو يرجع أصله إلى دولة المكسيك، وهو انتشر في بلادنا بشكل كبير ومعروف باسم الرقاق، فهو مختلفة من حيث الشكل فهو رقيق خفيف من حيث القوام وله قرمشة مميزة، يتم عمل به اروع واجمل الاكلات المميزة ويتم حشوه باللحم المفرومة أو بقطع الدجاج، ويقدم في العزومات والمناسبات المميزة، ويمكن تجهيزه في المنزل بكل سهولة وبدون اي مجهود أو تكاليف.
طريقة تجهيز خبز التورتيلا
يمكنكم الان القيام بعمل اشهى الاكلات المميزة باستخدام خبز التورتيلا اللذيذ وذلك بعد القيام بتحضيره في أي وقت في المنزل من خلال إتباع الخطوات الآتية:
المكونات المطلوبة
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من الماء الدافيء أو أكثر حسب ما تحتاج العجين.
- رشة بسيطة من السكر.
- رشة من الملح.
- اربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.
طريقة تحضير خبز التورتيلا
- قومي بنخل الدقيق الذي قد تم تجهيزه.
- أضيفي إليه السكر، ثم أضيفي إليه الملح.
- قومي بعد ذلك بتقليب كل المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- يمكنك إضافة الزيت بعد ذلك مع بفرك الدقيق به جيدًا حتى يختلط بكل المكونات.
- اضيفي الماء بعد ذلك إلى المكونات بشكل تدريجي وذلك حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.
- غطي الوعاء الموجود بها العجينة واتركيها في مكان يفضل أن يكون دافيء، لمدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة.
- بعد الانتهاء احضري صينية مناسبة الحجم أو مقلاة كبيرة تيفال.
- ارفعي المقلاة على النار حتى تسخن.
- قسمي العجينة الى كرات متساوية الحجم.
- افردي كل واحدة منهم بشكل دائري بواسطة النشابه وذلك حتى يصبح مفرود تمامًا.
- ضعي الخبز في المقلاة واتركيه حتى يتغير لونه من أسفل إلى اللون الذهبي، ثم اقلبيه حتى ينضج أيضًا من الوجه ويتغير لونه إلى الذهبي من كل الجهات.
- هكذا أصبح الخبز جاهز.
- اصنعي كل كرات العجين بنفس الطريقة وذلك حتى يصبح بنفس الشكل والخطوات.
- غطي الخبز حتى يصبح مقرمش وناشف، ويمكنك تناوله في أي وقت، وعمل ثواني الرقاق الشهية التي يحبها كل أفراد الأسرة.
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