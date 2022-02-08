طريقة سهلة لعمل مكبوس الدجاج وبخطوات بسيطة ومكونات إقتصادية

المكبوس الإماراتي يعتبر وجبة من الوجبات الإماراتية ذات الطابع الشعبي، حيث يمكن تحضيرها باللحم أو بالدجاج، ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفة تتمتع بأنه يتم استخدام البهارات العربية القوية، بالإضافة إلى اعتمادها على استخدام الخضار بكل أنواعه ذو الطعم المميز.

يعد المكبوس الإماراتي وجبة من الوجبات المعروفة التي تنال بشعبية متميزة، والمكبوس من الوجبات التي يتم تحضيرها بالدجاج أو باللحم، ومن الجدير بالذكر أن المكبوس يعتبر من الوصفات التي تتميز بطعم البهارات القوي، والمكبوس من الوجبات التي يكثر بها وضع الخضار المشكل الذي يمنحها المذاق المتميز والطعم الشهي، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة عمل مكبوس الدجاج.

مكونات عمل مكبوس الدجاج

3 ثمرات من البصل.

مقدار من الأرز البسمتي.

3 ثمرات من الطماطم.

دجاجة كاملة حسب الرغبة.

ملعقتين صغيرتين من الملح أو حسب الرغبة.

مقدار من الفلفل الأسود.

ملعقتين صغيرتين من البهارات المشكلة.

مقدار من الكركم بما يعادل ملعقة ونصف صغيرة.

ملعقتين صغيرتين من الكاري.

مقدار من الهال بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

ملعقتين صغيرتين بما يعادل القرفة المطحونة.

كأس صغير من الليمون المعصور.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

كمية قليلة من البقدونس المفروم الذي يستخدم للزينة.

مقدار من الزبدة بما يعادل 3 ملاعق كبيرة.

كيفية التحضير

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير مكبوس الدجاج، وإليكم خطوات التحضير، كالتالي: