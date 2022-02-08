طريقة عمل بسبوسة المحلات الطرية حضريها بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البسبوسة الطرية، تعد حلوى البسبوسة من الحلويات الشرقية التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص، حيث تتمتع بالطعم الشهي واللذيذ، وتعتبر من الحلويات التي يتم إعدادها في كافة المناسبات والاحتفالات والأعياد والتجمعات العائلية، مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها، لذلك تبحث السيدات عن أفضل طريقة لإعداد ألذ وأطعم بسبوسة طرية، وتحضر بمكونات سهلة ودون بذل مجهود، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل طريقة ممكنة لتحضير البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة الطرية

تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، نظراً لأنها تتميز بالطعم الرائع والمذاق الذي يجذب الجميع ليتناولها دائماً، وتجد هناك من يفضل تناولها بالمكسرات، والبعض الآخر يفضل تناولها بالقشطة، والشيكولاته والزبادي والعديد من الحشوات الأخرى، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الطرية اللذيذة كالأتي.

مكونات البسبوسة

كوبين من السميد.

نصف كوب من السكر.

ملعقتين من عسل النحل.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من السمنة “سمنة بلدي حسب الرغبة”.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

مقدار كوب ونصف من الماء.

عصير ليمون.

ملعقة من السمن.

مكونات التزين

قشطة.

فستق مجروش.

طريقة التحضير

يمكنكم معرفة طريقة عمل البسبوسة الطرية من خلال الخطوات التالية: