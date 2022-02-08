نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسبوسة المحلات الطرية حضريها بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي
طريقة عمل البسبوسة الطرية، تعد حلوى البسبوسة من الحلويات الشرقية التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص، حيث تتمتع بالطعم الشهي واللذيذ، وتعتبر من الحلويات التي يتم إعدادها في كافة المناسبات والاحتفالات والأعياد والتجمعات العائلية، مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها، لذلك تبحث السيدات عن أفضل طريقة لإعداد ألذ وأطعم بسبوسة طرية، وتحضر بمكونات سهلة ودون بذل مجهود، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل طريقة ممكنة لتحضير البسبوسة.
طريقة عمل البسبوسة الطرية
تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، نظراً لأنها تتميز بالطعم الرائع والمذاق الذي يجذب الجميع ليتناولها دائماً، وتجد هناك من يفضل تناولها بالمكسرات، والبعض الآخر يفضل تناولها بالقشطة، والشيكولاته والزبادي والعديد من الحشوات الأخرى، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الطرية اللذيذة كالأتي.
مكونات البسبوسة
- كوبين من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتين من عسل النحل.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من السمنة “سمنة بلدي حسب الرغبة”.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
مكونات الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- مقدار كوب ونصف من الماء.
- عصير ليمون.
- ملعقة من السمن.
مكونات التزين
- قشطة.
- فستق مجروش.
طريقة التحضير
يمكنكم معرفة طريقة عمل البسبوسة الطرية من خلال الخطوات التالية:
- إحضار وعاء عميق ويوضع به السميد والسمن مع الاستمرار في التقليب برفق.
- يتم إضافة بعد ذلك السكر والزبادي والعسل والبيكنج بودر ويتم تقليب المكونات حتى تختلط مع بعضها البعض دون عجن البسبوسة.
- احضري صينية متوسطة الحجم وتدهن بالقليل من السمن، ثم يتم وضع الخليط بالصينية.
- توضع الصينية على درجة حرارة 200 لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- يتم إحضار الشربات وصنية البسبوسة بالفرن، إحضار إناء ويوضع به الماء والسكر على النار وانتظري حتى يغلي جيداً، ثم يتم إضافة عصير الليمون ويترك حتى يغلي ويتم إطفاء النار عليه بعد ذلك.
- تخرج صينية البسبوسة من الفرن ويضاف إليها الشربات وهو بارد، ثم يتم تغطيتها جيداً حتى تبرد جيداً.
- تزين البسبوسة بالقشطة و الفستق وتقطع وتكون جاهزة للتقديم.
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