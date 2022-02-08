لشعر كالهنديات.. معجزة كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم حريري في نصف ساعة

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن من أهم نوعيات الكيراتين المتميزة والتي لها دور في علاج حالات التجعد المتوسط والشديد، ومن خلال ما يأتي نقدم توضيح لأهم المقادير الأساسية والتي من الممكن عن طريقها التخلص تماما من أي تواجد لأي آثار تجعد على الشعر، وتعتبر خلطة الخميرة الطبيعية واحدة من بين أهم التركيبات الطبيعية المميزة والتي لها دور في حماية الشعر من أثر التجعد والتخلص تماما من التقصف، وتساقط الشعر، حيث تعد تركيبة الخميرة من أهم الخلطات الطبيعية والتي تعمل على تغذية الشعر وتخليصه من آثار الضعف والتساقط، وإليكم بالتفصيل أهم المكونات الأساسية لتركيبة الخميرة المنعمة للشعر والطريقة المتبعة للتحضير.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن

أفضل خلطة كيراتين طبيعية من الممكن من خلالها أن نتخلص تماما من أي ملمس خشن للشعر وتعتبر خلطة الخميرة من أكثر الخلطات المغذية لفروة الرأس والتي من الممكن أن يتم استعمالها لعلاج الكثير من العيوب التي قد تعاني منها فروة الرأس مثل الالتهابات والقشرة، وتعد تركيبة معالجة للكثير من العيوب بالإضافة لقدرة خلطة الخميرة على إزالة الخشونة تماما من خصل الشعر مهما بلغت درجة الخشونة والتجعد وفيما يأتي مكونات الخليط.

مكونات خليط الخميرة

من الممكن أن يتم تركيب تلك الخلطة من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير خليط الخميرة

من الممكن أن يتم تحضير خلطة الخميرة الفعال لتنعيم الشعر من خلال الاستعانة بالخطوات الآتية: