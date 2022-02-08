أسرار طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة في المنزل

تعتبر كفتة البطاطس باللحمة من الوصفات التي يحبها الكبار والصغار والتي تحتوي على قيم غذائية عالية لأنها تحتوي على بروتين ونشويات وعناصر مغذية ومفيدة للأطفال ويحبها الكبار والصغار ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وتقدم مع الرز الأبيض أو المكرونة وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة لأنها سهلة وبسيطة التحضير وغير مكلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة.

مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ثلاث حبات بطاطس مسلوقة

حبة من الفلفل المفروم

ربع كوب من الشبت المفروم

كوب من البقسماط الناعم

كمية مناسبة من زيت القلي

نصف ملعقة صغيرة من الشطة

حبة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

ملعقة صغيرة من الكزبرة

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

حبة جزر مفروم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

للتغطية

كوبين من البقسماط

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من الملح

بيضتين

طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة