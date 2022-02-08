ضعي ٤ حبات من الأسبرين على شعرك أو ضعى حبتين من الاسبرييين على شامبو الشعر ولن تصدقى النتيجة

لا يقتصر استخدام الأسبرين على علاج الصداع فقط وإنما يكون له فوائد عديدة للشعر نجهلها جميعا فيكون تأثير الأسبرين على الشعر بمثابة تأثير الساحر عليه فيعمل على تطويل الشعر وتنعيمه ويخلصنا من تساقط الشعر لذلك سوف نوضح فوائد الأسبرين للشعر وأهم الوصفات الخاصة به من خلال هذا المقال.

وصفات الأسبرين للشعر

يجب على السيدات والفتيات التي تعاني من تساقط الشعر تقوم باستخدام الوصفات الخاصة بالأسبرين للشعر وسوف نوضح هذه الوصفات من خلال النقاط التالية:

وصفة الأسبرين للشعر: علينا أن نحضر ٤ حبات من الأسبرين المطحون ونقوم بوضع عليها ملعقة من العسل الأبيض ونخلطهم جيدا حتى تمام التجانس ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت جوز الهند عليهم ونقلبهم جيدا ونقوم وضعهم في الخلاط لضربهم أو استخدام المضرب الكهربائي لخفقهم وبعد ذلك نحضر الوصفة ونقوم بوضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف وعلى فروة الرأس ونقوم بتدليك فروة الرأس به جيدا ثم نقوم بوضع بونيه على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ والحذر من استخدام الماء الساخن لغسل الشعر حيث أنه يقوم بأضعاف بصيلة الشعر وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا

فوائد الأسبرين للشعر

للأسبرين فوائد عديدة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية: