المكون الصاروووخي.. لتنظيف الكرشة بسرعة البرق وكيفية التخلص من رائحة الزفارة نهائيا وبدون تعب

بمعلقة بيكنج بودر.. تنظيف الكرشة بسرعة البرق هناك بعض المهام المنزلية التي لا تفضلها الكثير من ربات البيوت والأمهات وأحيانًا تقوم بتنظيفها بطرق خاطئة ومن أبرز هذه الطرق هي طريقة تنظيف الكرشة، تتميز الكرشة بأنها نوع من أنواع أحشاء الحيوانات التي لها رائحة نفاذة وغير لطيفة قبل تسويتها حيث أنها قد تنتشر في كل أرجاء المنزل إذا تم تنظيفها بالطرق الخاطئة ولكن طريقتنا اليوم من أسهل طرق تنظيفها حيث أنها تخلصك تمامًا من الرائحة الكريهة وهي رائحة الزفارة.

طريقة تنظيف الكرشة بمكونات بسيطة والتخلص من الزفارة نهائية

يمكنكم اتباع الخطوات التالية جيدًا لتعلم كيف يتم تنظيف الكرشة والتخلص نهائيًا من رائحة الزفارة والسموم المترسبة بداخلها:-

قومي بوضع الكرشة أولًا في إناء به كمية من الماء المغلي واتركيها على النار حتى تغلي مع الماء حيث أن للماء المغلي قدرة كبيرة على التخلص من البكتيريا والسموم الموجودة في الأطعمة.

ارفعيها بعد ذلك من على النار واتركيها حتى تبرد قليلًا حتى تبدئي في تنظيفها من الرائحة الكريهة.

باستخدام السكينة قومي بكشط أي اجزاء زائدة وغير لطيفة ملتصقة بها .

استمري في الكشط حتى يتحول لون الكرشة إلى اللون الأبيض النقي.

ضعي الخل الأبيض ومعلقة بيكنج بودر وملح الطعام وقطرات من الليمون على الكرشة.

وهذه المكونات لها مفعول كبير في التخلص من أي رائحة كريهة.

خاصة رائحة الزفارة الموجودة في الأطعمة مثل الكبدة والكرشة واللحوم المجمدة.

آخر خطوة تتمثل في شطق الكرشة مرة أخرى بماء عليه بعض من قطرات عصير الليمون والخل الأبيض حتى تتأكدي تمامًا من تنظيف الكرشة بالشكل الكافي والحصول على الرائحة المطلوبة.

خلطة الاسبرين لتنظيف الكرشة

هل تودين طهي الكرشة بعد أن تنظيفها بشكل جيد، يمكنك تنظيف الكرشة بالأسبرين من خلال الوصفة التالية:

يتم وضع الكرشة في إناء به ماء فاتر لمدة ربع ساعة.

نضع في وعاء أخر 2 لتر من المياه الساخنة مع 2 قرص اسبرين ونقلب بشكل جيد.

نضع الكرشة في الماء الساخن مع الاسبرين 5 دقائق.

نخرج الكرشة من المياه مع تنظيفها بالتدريج بالسكين.

نكرر العملية حتى ننضف الكرشة.

أهم الفوائد الصحية التي تحتوي عليها الكرشة