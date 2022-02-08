وداعاً لشراء الزبدة بعد الآن.. بكيلو حليب أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في البيت طعمها أحلي من الجاهز

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب من الممكن أن نتبع خطواتها للحصول على أفضل نوع زبد حيث تعتبر وصفة الزبد الفلاحي من بين أهم الوصفات التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الزبدة الفلاحي بمكونات من المنزل وتلك الوصفة تعتمد على توفر كمية من الحليب كامل الدهن، ولو كوب واحد ومن خلال توفره من الممكن أن نستخرج منه كمية من الزبد الطبيعي، وفيما يأتي نتعرف على أهم مكونات الزبد الفلاحي، والخطوات الأساسية، والتي تيسر على مختلف ربات البيوت عمل الزبد وعدم الاحتياج إلى شراء أي زبد صناعي ضار بالصحة.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

طريقة بسيطة وخطوات سهلة نتعرف عليها لعمل الزبدة الفلاحي فقط بإحضار كوب من الحليب، وتعتبر تلك الطريقة السريعة لتحضير الزبد تبحث عنها مختلف ربات البيوت، ومن الممكن أن نتبع خطواتها للحصول السريع على أفضل مكون زبد فلاحي عالي الدسم وخالي تماما من أي مواد دهنية مهدرجة، ومن خلال ما يأتي أهم المعلومات عن مكونات وصفة الزبد الطبيعي.

مكونات لعمل الزبد الطبيعي

من الممكن أن يتم عمل الزبد الفلاحي بتوفر المكونات الآتية:

كوب من مكون الحليب الجاموسي كامل الدسم.

مكعبات من الثلج.

زجاجة فارغة.

علبة محكمة الغلق.

طريقة تحضير وصفة الزبد الفلاحي

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة من الزبد الفلاحي من خلال اتباع خطوات بسيطة نتحدث عنها في النقاط القادمة: