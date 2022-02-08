صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية من المنزل

صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية هذا ما يتم تناوله معكم في هذا المقال؛ حيث أن الكثير من السيدات يرغبن في التجديد المستمر للون الشعر، وذلك لأنه من علامات جمال المرأة شعرها ولأن اللون النحاسي هو اللون الذي تربع على قائمة الألوان خلال الفترة الحالية؛ فالبعض يحضر الصبغات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، ولكنها تحتوى على مواد قد تضر الشعر وتتلف بصيلاته مع الاستخدام المستمر على المدى البعيد، والبعض الأخر من السيدات يبحثن عن أفضل الطرق الطبيعية لإعطاء الشعر نفس النتيجة بمواد طبيعية مفيدة لتغذية الشعر.

صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية

من خلال المكونات الطبيعية التي نقدمها لكم سوف نحصل على اللون النحاسي الرائع، وتتكون هذه المكونات من الآتي:

كوب ونصف كبير من الحناء.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من الخل الأبيض.

عصير ليمونة.

قد بسيط من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

الآن يمكنك تحضير الوصفة من خلال إتباع بعض الخطوات التالية، وتكون حصلت على خليط متجانس من اللون النحاسي الذي يضيف جمالا وإطلالة رائعة لجمال شعرك، وتتمثل طريقة التحضير في كلا من:

يتم إحضار وعاء عميق ونظيف نضع به الحناء الطبيعية التي بدورها تغذي الشعر لما تحتوي عليه من معادن.

ثم نضيف الكركم على الحناء ونخلطهم جيدا حيث أن الكركم أيضا من المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر.

ومن ثم يتم وضع الخل والليمون فهم كلا منهم يعمل على تثبيت اللون.

نقلب الخليط حتى تمتزج جيدا.

نضيف إلى الخليط الماء الدافئ على حسب الحاجة.

نترك الخليط لمدة ساعة لكي يختمر.

طريقة الاستخدام