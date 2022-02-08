ألذ وأسهل طريقة لعمل كيكة الشيكولاتة خطوة بخطوة وبمكونات اقتصادية وطعم رائع

تعتبر كيك الشوكولاتة من افضل انواع الكيك المحببة للكبار والصغار، كما انها تتميز بطعمها اللذيذ، وتعد كيك الشوكولاتة مميزة عن باقى الأنواع، حيث تمتاز بسهولة تحضيرها كما أن مقاديرها موجوده فى كل بيت، كما أنها من الممكن تحضيرها ككب كيك فهو قريب جداً من طريقه عمل الكيك بالشوكولاته، مع الفارق أن الكب كيك يقدم لشخص واحد، وسوف نعرض فى هذا المقال كيفيه شرح خطوات كيك الشكولاتة والكب كيك اللذيذ.

خطوات طريقة عمل كيك الشيكولاتة

المكونات

كوب من الطحين الأبيض.

كوب من السكر.

نصف كوب كاكاو.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

فانيليا.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

نحضر وعاء فارغ نضع فيه كل من الطحين مع البيكنج باودر والملح ونقلبهم مع بعض.

نحضرالخلاط الكهربائي ثم نقوم بضرب البيض مع السكر والزيت ثم نضيف الفانيليا واللبن ونستمر فى خلطهم حتى يتمازج الخليط جيداً ثم نسكب الخليط الموجود فى الخلاط الكهربائي وكوب من الماء المغلى فوق وعاء الطحين، ونقوم بالتقليب المستمر حتى بتمازج الخليط مع الطحين جيداً.

نقوم بوضع الخليط فى القالب المدهون بالسمن، ثم ندخل القالب فى الفرن الكهربائي بدرجة حرارة 180 ونتركه لمدة ثلث ساعة حتى ينضج ويصبح جاهزاً للأكل.

خطوات عمل الكب كيك بالشوكولاتة

المكونات

كوب من الطحين.

كوب من السكر.

نصف كوب كاكاو.

نصف كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

نصف كوب من اللبن.

بيضه واحده.

فانيليا.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير