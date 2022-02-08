طريقة عمل خبز مشطاح رمضان اللبناني

خبز المشطاح اللبناني يعدمن وصفات المطبخ اللبناني التقليدية ودائما يتم تناوله في شهر رمضان وصفة منزلية شهية كان في السابق شكلة دائريا ألا أن طريقة عملة تغيرت مع الوقت لتأخذ الشكل الطولي الكمية التي سوف نذكرها تكفي لعمل مشطاح واحد فقط يمكن زيادة المقادير إلى الضعف في حالة عمل كمية أكبر جربي معنا طريقة عمل خبز المشطاح بمكونات بسيطة في مطبخ المنزل وطريقة عمله سهلة وسريعة جدا.

مكونات خبز المشطاح

لتحضير خبز المشطاح اللبناني يجب تحضير المقادير بدقة.

عدد 2 كوب طحين منخول.

مقدار نصف ملعقة ملح صغيرة.

عدد 2 ملعقة طعام كبيرة سكر ابيض.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة زبدة كبيرة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقتين كبيرتين طعام زيت.

رشه محلب وهذه اختياريه.

ينسون.

عدد ثلاث أرباع كوب حليب دافئ.

لتزيين الوجه:

سمسم وحبة البركة.

طريقة عمل خبز المشطاح اللبناني

خبز المشطاح اللبناني من أطيب أنواع الخبز عندما يخبز رائحة تملى البيت يتم تناوله على السحور مع الجبنه ولبنة نحضر وعاء كبير وننخل الطحين ثم نضيف عليه كل المكونات الجافة ونقلب جيدا. ثم ننزل بالزيت والزبدة على الطحين ونفرك باليدين مع باقي المكونات. نضيف عليهم الحليب الدافئ و بالتدريج نبدأ العجن باليدين على الأقل 10 دقائق للحصول على عجينة متماسكة وطرية وناعمة وناجحة. ندهن وجه العجين بقليل من الزيت ثم يغطى بغطاء محكم ويترك في مكان دافئ حتى يرتاح ويختمر لمدة 45 دقيقة. بعد مرور الوقت الكافي و اختمار العجين نبدأ في مدتها بشكل طولي ثم يتم نقشتها بأصابع اليد أي طبع أصابع اليد الخمسة على طول العجينة. أو يمكن تشكيله بأصابع اليد على شكل حفر ثم يترك المشطاح حتى يختمر قليلا. وبعد ندهن وجه العجين بقليل من الزيت ثم نرش عليه حبة البركة والسمسم على الوجه. ثم يترك خبز المشطاح لكي يرتاح لمدة 15 دقيقة اخرى قبل خبزه في الفرن. نجهز الفرن بتسخينه مسبقا قبل دخوله الخبز ثم يدخل الخبز في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونشعل النار من فوق ومن تحت. يترك الخبز في الفرن ليختمر من الجانبين ويبقى محافظا على طراوته لمدة عشر دقائق أو حسب قوة نار الفرن.

ثم نخرج خبز المشطاح الفرن ويتم دهن الوجه بقليل من زيت الزيتون.