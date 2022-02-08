لأروع طعم.. بلح الشام المقرمش المنفوخ في البيت خطوة بخطوة مثل الجاهز بكل أسرار الحلواني

بلح الشام حلوى شرقية مميزة ومفضلة لدى الكثير، فهي حلوى طيبة المذاق ورائعة وهي مشهورة جدًا في البلدان العربية، ويمكن كذلك الحصول على نتيجة تفوق مميزات المحلات عند إعدادها بطريقة صحيحة، وذلك يضمن الأمان والجودة والنظافة حتى تستطيع كل أسرة تقديمها لأبنائها دون خوف من الأمراض المنتشرة خارجًا.

بلح الشام المقرمش

المقادير

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الماء.

كوب زيت.

ملعقة نشا.

3 بيض.

الطريقة

في وعاء على النار يوضع الزيت والماء ويتم تركهما حتى الغليان.

يضاف الدقيق والنشا مع رشة فانيليا ويقلب جيدًا حتى تمام تماسك العجينة.

يرفع العجين من على النار ويتم تقليب العجينة مرة أخرى.

تترك لتبرد ثم يضاف البيض بالتدريج مع التقليب.

توضع العجينة داخل كيس الحلواني وتشكل لأصابع بالقمع المخصص.

يتم تحميره في زيت بارد وبعد أن يسخن نزيح المقلاة من على النار ثم نقلب الأصابع حتى يتحول للون ذهبي جميل.

يصفى من الزيت ويغمر في الشربات البارد ويقدم بالهناء والشفاء.

بلح الشام بالسميد

المقادير

2 كوب من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من السميد.

ملعقة نشا.

3 بيض.

كوبان من الماء.

ملعقتين كبيرتين زبد.

ملعقة سكر.

ملح.

طريقة بلح الشام المنفوخ

على النار يتم وضع الزبدة والسكر مع الماء ورشة ملح ويترك المزيج حتى يغلي.

يضاف الدقيق بالتدريج ويقلب جيدًا.

عند تماسك العجينة ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

يضاف البيض بالتدريج مع التقليب جيدًا.

يذاب النشا في نصف كوب من الماء ثم يضاف للعجين.

يتم إضافة السميد في النهاية مع تقليب العجين لمزج المكونات.

يتم قليه في زيت ساخن غزير بعد تشكيله بواسطة القمع المخصص.

عند تحول لونه للون ذهبي يتم رفع وتصفيته من الزيت ثم يقدم بعد غمره في الشربات البارد.

لعمل الشربات: استعملي كوب من السكر مع كوب من الماء وضعيهم في إناء على النار حتى الغليان ثم اعصري نصف ليمونة، واتركي الشربات يغلي لبضع دقائق ثم أضيفي له رشة فانيليا وأطفئي النار.

قدمنا في هذا المقال طرق بسيطة لعمل بلح الشام بنتيجة مضمونة، وعرفنا طريقة صنعها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، وعرضنا طريقة عمله بالسميد حتى نحصل على طعم مختلف ومميز يفوق طعمه في محلات الحلويات.