طريقة عمل المهلبية المغذية بالبرتقال والجزر بخطوات حصرية

نحن بفصل الشتاء حيث يكثر ثمار البرتقال حضري لأطفال أشهي مهلبية بعصير البرتقال والجزر المغذية ينصح أطباء الأطفال الأمهات بأدخال الطعام لأطفالهم من بدايه الشهر الرابع عند بداية أطعامهم يفضل تناولها أكلات سهلة البلع ومن ضمن أشهي وأسهل الأكلات مهلبية البرتقال بالجزر لأنها تحتوي على فوائد عديدة ومغذية.

طريقة عمل المهلبية المغذية بالبرتقال والجزر

يتمتع البرتقال والجزر بفوائد عديدة نبدأ بفوائد البرتقال غني بفيتامين سى الطبيعي، يحارب نزلات البرد، يقلل من الأصابة بالسكتة الدماغية، يتحكم بنسبة السكر بالدم، يحتوي على نسبة من الألياف الغذائية، يمده بالطاقة اللازمة، يحافظ على صحة العين والرؤية، ينصح أطباء التغذية والصحة العلاجية يتناوله بكميات كبيرة لأنه يساعد الجسم في خسارة كميات كبيرة من الوزن، يحارب الأمراض السرطانية وبالأخص سرطان القولون، عفانا الله وأياكم، يحتوي على مادج الكولاجين الطبيعة التي تعمل على نضارة وصفاء البشرة، كما يتحوي على المعادن الطبيعية التي يحتاجها الجسم.

أما الجزر فوائده عديدة أيضاً منها، يساعد عي النظر ويقوية، يحتوي على مضادات الأكسدة، يساعد أيضاً في أنزال الوزن، ينصح بتناوله قبل النوم، يعالج الأمساك المزمن، يتحكم وينظم مستوى السكر بالدم، يعمل على محاربة الشيخوخة، يحسن من وظائف مل الرئتين، يقوي الجهاز المناعي، يصحح عيوب الحمض النووي، يحتوي على فيتامين أ، ج، ك، ه، يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم إلى11%، كما أنه يدخل بأعداده أكلات كثيرة ومتنوعة، أهديها لعائلتك طوال فصل الشتاء ومن مميزاتها أنها لا تستغرق وقت بالتحضير.

طريقة عمل المهلبية

المكونات

كيلو برتقال بسرة معصور.

نصف كيلو جزر مقشر ومقطع حلقات.

كوب كبير سكر.

ملعقتان كبيرة نشا ذرة.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير