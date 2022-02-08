أسود حالك.. التخلص من الشيب طبيعيا بوصفة سحرية لتغطية مثالية 100% للشعر الأبيض

التخلص من الشيب طبيعيا هو ما يبحث عنه العديد من الرجال والنساء، حيث إن الشيب هو من المشكلات التي تؤرق الشباب من الجنسين حيث لا يعرف أحد متى تبدأ عنده علامات الشيب في الظهور لارتباط تلك العلامات بعوامل مختلفة، قد يكون العامل الوراثي أحدها وقد يكون الشيب علامة على وجود بعض الأمراض وربما التقدم في العمر هو سبب ظهوره.

التخلص من الشيب طبيعيا

اغلي مقدار من الشاي الأسود وأضف إليه ملعقة من الملح.

اترك الشاي ليبرد ثم اغسل شعرك به واتركه حتى يجف.

تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة مرضية.

البصل للشعر الأبيض

قم بخلط ملعقتين من ماء البصل مع مقدار من عصير الليمون وقلبهما جيدًا.

ضع المزيج على شعرك لمدة ساعة، ثم اغسله كالمعتاد.

تستعمل هذه الطريقة باستمرار حتى الحصول على نتائج ملحوظة.

زيت اللوز لعلاج شيب الشعر

اخلط 2 ملعقة زيت لوز حلو مع 2 ملعقة عصير ليمون.

افرد الخليط على الشعر واتركه لمدة ساعة.

اغسل شعرك بالطريقة المعتادة وستذهلك النتيجة.

يفضل استعمال هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

التخلص من الشعر الأبيض

اغلي بضع أوراق الكاري مع ملعقتين من زيت جوز الهند.

اترك الخليط حتى تصبح أوراق الكاري سوداء اللون.

صفي الخليط بعد أن يبرد وقم باستعماله.

ضع الزيت الناتج عن الخلطة قبل النوم ثم اشطفه صباحًا.

يفضل تكرار الوصفة حتى الحصول على نتائج أفضل.

أسباب ظهور الشيب المبكر

يظهر الشيب في الشعر عند توقف الجسم عن إفراز الميلانين الذي هو العامل الأساسي للون الشعر، ولكن قد يحدث هذا في وقت مبكر بسبب عدة عوامل منها:

العامل الوراثي: فقد يكون أحد أفراد العائلة تعرض لهذا ويصبح لدى أولاده استعدادًا وراثيًا له.

الانفعال الشديد أو الخوف كلها عوامل نفسية تؤدي لظهور الشيب المبكر.

سوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات يؤدي إلى انخفاض المادة الملونة للشعر فيبدأ الشعر الأبيض في الظهور.

بعض الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي تؤدي لظهور الشيب مبكرًا.

عرفنا طرق التخلص من الشيب طبيعيا بمواد فعالة وآمنة، وعرفنا الأسباب التي تؤدي لظهور الشيب المبكر، وعلامات الشيب والمادة المسؤولة عن تلون الشعر، ومع ذلك لا داعي للقلق فهو ظاهرة طبيعية لا بد من التعرض لها ولا تحتاج إلى القلق بشأنها لأن حلها سهل وبسيط.