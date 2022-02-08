نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشرقة.. كريم التفتيح السريع بمكونات بسيطة والنتيجة فورية ومذهلة بدون ذرة مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم التفتيح السريع تعمل هذه الكريمات علي أظهار نتيجة أستعمالها في وقت قياسي، وقد انتشر بالأسواق هذه الأيام العديد من الأنواع التي تختلف أسعارها علي حسب جودة المنتج، وبالرغم من ذلك فالعديد من هذه الأنواع لها تأثير سلبي علي بعض أنواع البشرة لما تحتويه من مواد كيميائية صناعية.

كريم التفتيح السريع

هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي تساعد علي التفتيح السريع للبشرة وسوف نذكر عددا منها:

كريم تبييض فوري

يتم أضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا الاصلية إلى ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص ثم تقليب معا بشكل جيد.

مع أضافة رشة صغيرة من القرفة والكاكاو الخام ونقاط من فتامين سي، يعمل هذا الماسك بشكل فعال في

التخلص من البقع الداكنة وتفتيحها بكل من الوجة والركب واليدين ويتم استخدامه مرة في المساء قبل النوم.

كريم تبييض الوجه

يعتبر الزبادي والليمون من أهم المكونات التي لها فعاليتها في إزالة البقع الداكنة والاسمرار، حيث يعمل حمض اللاكتيك الموجود بالزبادي علي اضفاء النضارة وشد البشرة، ويتم تطبيق الكريم بأضافة معلقتين من عصير الليمون علي كوب ونصف من الزبادي، وبضع قطرات من ماء الورد، وعصير البقدونس، ثم ترك الخليط في الثلاجة واستخدامه، ويتم وضعه علي البشرة بأستمرار مساءَ قبل النوم لمدة أسبوعين.

ماسك الكركم للبشرة

يعتبر الكركم من التوابل التي ذات مركب فعال التي تستخدم في العديد من الأدوية ومستخضرات التجميل حيث يعمل

علي الحد من ظهور علامات الشيخوخة وهذة لوجود مادة الكركمين، والتي تساهم في تفتيح البشرة بشكل جيد

والتحسين من نضارتها، ولعمل ماسك الكركم نقوم بخلط معلقة من كركم البشرة مع معلقة من كلا من عسل

النحل والزبادي، يتم وضع الماسك علي الوجه وتركه حتي يجف ثم يتم غسله بالماء البارد ويكرر استخدام هذا

الماسك مرة واحدة بالأسبوع.

وهكذا نكون قد قدمنا في المقال كل ما يخص كريم التفتيح السريع ووضحنا بعض الخلطات الطبيعية التي يمكن تجربتها بالمنزل بمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت مع التأكيد علي أهمية الحفاظ علي البشرة وتنظيفها بشكل جيد.