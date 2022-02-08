مش هتشترى الفستق تأني...طرق مختلفة لتحضير الفستق الكذاب بمكونا بسيطة جدا وهتعملى بيه كل الحلويات

طرق مختلفة لتحضير الفستق الكذاب، الفستق من أحلى أنواع المكسرات التي تستخدم في حشو وتزيين الحلويات والذي يعشقه جميع الفئات، وبسبب عدم توافر بكثرة وارتفاع سعره جدا لجأ الناس وخاصة ربات المنزل باختراع فستق ولكنه ليس حقيقي ولكنه أقل في التكلفة وفي نفس الوقت ذات مذاق رائع وشهي مشابه للفستق ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على تحضير الفستق الكذاب بطرق مختلفة فتابعينا سيدتي.

طرق مختلفة لتحضير الفستق الكذاب

يعتبر الفستق من المكسرات المحبوبة لدى الجميع وبسبب ارتفاع سعرلا يشتريه بعض الناس ومن خلال موقعنا قدمنا لكم الفستق الكذاب

الطريقة الأولى لعمل الفستق الكذاب

طريقة تحضير الفستق الكذاب

في وعاء كبير نقوم بوضع الماء والفول السوداني واللون الأخضر،ونقلب جيدا حتى يمتزجوا .

نترك الفول في الماء لمدة لا تقل عن5 ساعات.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نقوم بفصل الفول السوداني عن الماء ثم نقوم بوضعه في صينية فرن ونتركه في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتمحص.

نترك الفستق حتى يبرد تماما ثم نقوم بوضعه في كبه الخلاط الكهربائية ونطحنه جيدا حتى يصبح ناعما.

نستخدمه بعد ذلك لتزيين جميع الحلويات بشكل مباشر ولن يستطيع أحد معرفة الفرق بين الجاهز والفستق الكذاب.

الطريقة الثانية لعمل الفستق الكذاب

مكونات الفستق الكذاب

كيلو من الفول السوداني.

ملعقة صغيرة روح فستق.

نقطتين لون اخضر سائل.

طريقة تحضير الفستق الكذاب

نقوم بوضع الفول السوداني في الكبة الكهربائية ونطحنه لوقت قصير حتى يتكسر الي قطع متوسطة الحجم.

نقوم بوضعه في إناء ثم نضع عليه اللون وروح الفستق ونتركه حوالي 3 ساعات ثم نفرده على صينية ونقوم بوضعها في الفرن حوالي 10 دقائق حتى يتحمص ثم نقوم بإخراجه.

بعد ما يخرج من الفرن نتركه حتى يبرد تماما ثم نضعه في الكبة مرة أخرى ويتم طحنه حسب الدرجة المطلوبة، ثم الاحتفاظ به في العلب لحين إستخدامه في تزيين الحلويات وحشوها لن يكون هناك فرق ما بين هذا الفستق والفستق الجاهز.

الطريقة الثالثة لعمل الفستق الكذاب

6 أكواب من الفول السوداني.

كوب من الفستق.

ملعقة صغيرة لون اخضر بودرة.

ملعقة صغيرة روح الفستق.

طريقة تحضير الفستق الكذاب