كيكة عادية هشة بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وبمذاق روعة ومميز

كيكة عادية هشة ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والسريع والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، ولقوامها الهش، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وبساطة مكوناتها أيضاً، فهي اقتصادية، وغير مكلفة مثل باقي أنواع الكيك الأخرى، كما أنها هشة وخفيفة على المعدة، وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الحليب الساخن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة عادية هشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة عادية هشة

تتكون كيكة عادية هشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

100 جم سكر.

150 جم من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

25 جم نشا.

50 مل من الحليب.

130 جم من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكيكة العادية الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تصبح كريمي. ثم نضيف السكر ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي. ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي. بعد ذلك نضيف الفانيليا ورشة الملح والنشا ونقلبهم. ثم نضيف الحليب ونقلبهم. ثم ننخل على الوعاء الدقيق والبيكنج بودر ونقلب حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر قالب مقاس 25×6 سم، ثم ندهنه بالزبدة. ثم نوزع خليط الكيك في القالب ونساويه جيدا. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 40 دقيقة. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقلب الكيكة ونتركها تبرد تماماً. ثم نقطع الكيكة ونقدمها في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي (ومن الممكن تزينها بالكريمة) . وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكريمة

مقادير الكريمة

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير