التتبيلة السحرية.. طريقة الفراخ المقرمشة لطعم خرافي مظبوط 100% ستصبح من الآن وصفتك الرسمية

تميزي عزيزتي طريقة الفراخ المقرمشة. هذه الطريقة تجعل من سفرتك أنها مثل المطاعم. صنف الفراخ المقرمشة من الأصناف الخفيفة واللذيذة التي يقبل عليها كل أفراد عائلتك. كما أنه يمكن لك تزين سفرتك بالفراخ المقرمشة، وإذا كنت ممن يعانون من رفض أطفالهن تناول الفراخ، فيمكنك عزيزتي التغلب على هذه المشكلة بعمل الفراخ المقرمشة وتقديمها بشكل محبب لدى الأطفال، فستجدي إقبال من أطفالك.

طريقة الفراخ المقرمشة بطريقة الشيف

استخدام النشا في هذه الطريقة يجعل الدجاج مقرمشة من الخارج ولذيذ وطري من الداخل وإليك الفراخ المقرمشه ع طريقه كنتاكي كالآتي:

دجاج كاملة.

دقيق ابيض ونشا ذرة.

توابل مثل (فلفل اسود، ببريكا، ثوم بودرة، بصل بودرة).

مستردة.

حبيبات الشوفان الكاملة.

ماء وزيت للتحميل.

طريقة عمل الدجاج المقرمش

أولا يتم تنظيف الدجاجة جيدًا وغسلها بالدقيق، وتقطيعها لثماني قطع، بعد ذلك ننقعها لنصف ساعة في الماء والخل والفلفل الأسود واليمون.

بعد ذلك في وعاء يتم خلط الدقيق والملح ونشا الذرة والمستدرة وقليل من الماء حتى الحصول على قوام سميك.

ثم توضع الفراخ به وتترك في الثلاجة ربع ساعة.

بعد ذلك تدحرج قطع الدجاج في الشوفان.

ثم يتم وضعها في زيت ساخن حتى تكتسب الون الذهبي.

بعد ذلك يتم تقديمها مع سلطة كول سلو البطاطس المحمرة.

نصائح للحصول على فراخ مقرمشة ولذيذة.

باتباعك هذه النصائح يمكنك الحصول على وصفة رائعة وتجنب الأخطاء حتى الوصول إلى القرمشه المطلوبة كالتالي:

اختيار الدجاج صغير العمر والحجم حتى يتم تسويته بسهولة في الزيت.

تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة مناسبة حتى تتشرب جميع التتبيله والحصول على طعم لذيذ.

احرصي على استخدام توابل طازجة، اطحني التوابل بالمنزل لكي تبقى رائحتها ذكية.

إضافة النشا إلى الوصفة السابقة، عموما إضافة الزيت إلى مقليات، يجعلها لا تتشرب الزيت.

لابد وأن يكون الزيت ساخن، حتى الحصول على قرمشة جميلة.

تصفية الدجاج من الزيت على ورق زبدة قبل التقديم.

وفي الختام، تنفيذ طريقة الفراخ المقرمشة وتقديمها لأفراد أسرتك، تجعل منك أجمل شيف في العالم. دائمًا حوالي إسعاد أفراد أسرتك وتقديم كل ما هو لذيذ ومفيد لأطفالك، ليحصلوا على غذاء صحي متكامل ويستمتعوا بنمو سليم، كما أن التغيير والتنويع في الوجبات المقدمة لأفراد الاسرة تزيد من شهيتهم ليتناولو طعامهم وتجعلهم فخورين بما تقدميه لهم بكل دفء ومودة.