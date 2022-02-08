ألذ معمول تمر سعودي فاخر في البيت.. حضريه الآن بمقادير ناجحة 100%

طريقة عمل معمول التمر السعودي، تعد حلوى المعمول من أنواع الحلويات الشهية التي يتم تقديمها فى الأعياد والعزومات الرمضانية فى معظم البلاد العربية وتختلف طريقته من بلد لأخر إلا أنه فى جميع المطابخ يتميز بقوامه الهش وحشوة التمر التي تضيف له مذاق رائع، وسوف نقدم لكم فى الآتي طريقة عمل معمول التمر بطريقة المطبخ السعودي المميزة وسر الحصول على القوام الهش الذي لا مثيل له.

طريقة عمل معمل التمر السعودي

مكونات عجينة المعمول:

1 كوب سكر بودر.

1 كوب زيت.

2 كوب زبدة.

1 كوب لبن بودر.

1 كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 حبة بيض.

مكونات عمل التمر:

كيلو ونصف من معجون التمر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

خطوات تحضير معمول التمر