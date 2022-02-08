ألذ معمول تمر سعودي فاخر في البيت.. حضريه الآن بمقادير ناجحة 100%

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طريقة عمل معمول التمر السعودي، تعد حلوى المعمول من أنواع الحلويات الشهية التي يتم تقديمها فى الأعياد والعزومات الرمضانية فى معظم البلاد العربية وتختلف طريقته من بلد لأخر إلا أنه فى جميع المطابخ يتميز بقوامه الهش وحشوة التمر التي تضيف له مذاق رائع، وسوف نقدم لكم فى الآتي طريقة عمل معمول التمر بطريقة المطبخ السعودي المميزة وسر الحصول على القوام الهش الذي لا مثيل له.
طريقة عمل معمل التمر السعودي
مكونات عجينة المعمول:
1 كوب سكر بودر.
1 كوب زيت.
2 كوب زبدة.
1 كوب لبن بودر.
1 كيلو دقيق.
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
2 حبة بيض.
مكونات عمل التمر:
كيلو ونصف من معجون التمر.
نصف ملعقة صغيرة قرفة.
4 ملاعق كبيرة زبدة.
خطوات تحضير معمول التمر
- أولا نضع الزبدة مع السكر البودر فى عجان المضرب الكهربي ونخفق المكونات معا لعدة دقائق حتى نلاحظ أن الخليط أن فاتح اللون وقوامه كريمي.
- نضف بعد ذلك الحليب البودر والزيت ونستكمل الخفق حتى تندمج المكونات مع الخليط.
- نضف البيض والفانيليا السائلة ونستمر بخفق المكونات حتى يصبح الخليط أبيض ومثل الكريم.
- نبدأ فى تحضير المواد الجافة عن خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم القيام بنخلهما مرتين أو أكثر حتى نضمن الحصول على قوام عجينة هش.
- نضف المكونات الجافة إلى خليط العجين ونقوم بعجن المكونات معا باليد حتى تندمج مع بعضها ونحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- نحضر حشوة المعمول عن طريق وضع معجون التمر والزبدة والقرفة فى وعاء ونقوم بعجن المكونات معا حتى يصبح معجون التمر أكثر نعومة وليناً.
- نقوم بتشكيل التمر على هيئة كرات صغيرة ونضعها فى طبق مسطح.
- نبدأ فى تشكيل العجين عن طريق أخذ قطع صغيرة منه وفردها باليد على شكل دائرة ثم نضع بداخلها معجون التمر ونغلق العجين عليه.
- نستخدم المكبس الخاص بالمعمول فى تشكيل العجين لأخذ نفس شكل المعمول الجاهز.
- نكرر تلك الخطوات حتى ننتهي من جميع كمية العجين بالكامل.
- نضع أقراص المعمول فى صينية مدهونة بالزبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 ونتركها حوالى 20 دقيقة.
للحصول على لون المعمول الذهبي المميز يمكن أن نضعه بعد التسوية تحت شواية الفرن لعدة دقائق.
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