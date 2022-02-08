طريقة عمل الشكشوكة بجميع الطرق الجديدة لتذوق طعم جميل وصحي 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشكشوكة بجميع الطرق الجديدة لتذوق طعم جميل، المطبخ المصري معروف دائما بأكلاته الرائعة وخصوصا الأكل الشعبي والشكشوكة أكلة شهيرة في مصر والعالم العربي وسهلة التحضير في المنزل لأنة من الأطباق الرائعة التي لها نكهة لأتقاوم وذو عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان.

يعد المكون الرئيسي في عمل الشكشوكة هو البيض، والذي يعد من أهم الأطعمة المفيدة لبناء العضلات، لذا قد تجد أن هناك دول عربية تقوم بعمل الشكشوكة بطرق جديدة، فمنها عمل الشكشوكة التركية وأيضا الشكشوكة المصرية، ولكن تجد أن أهم أنواع عمل الشكشوكة طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، والشكشوكة بالبسطرمة، وعمل الشكشوكة الاسكندراني.

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض

ليتم عمل الشكشوكة بالبيض يلزم توافر المقادير المطلوبة لطهيها.



فص ثوم.

رشه ملح.

نصف معلقة من القرفة.

حبة من الطماطم ويتم فرمها.

معلقتين من البقدونس.

بصلتين مفروم.

شوية فلفل حار.

معلقة صغيرة من الزنجبيل.

اربع بيضات.

معلقة زيت زيتون.

طريقة التحضير

القيام بتحضير المقلة على النار ونضيف فيها زيت الزيتون. نقوم بوضع البصل ونشوحه على النار حتى يأخذ اللون المختلف عن لونه، واليكم رابط طريقة عمل الفشار. نضع الثوم المفروم، مع التقليب، ونضع الزنجبيل والفلفل الحار و القرفة. إضافة الطماطم والتقليب والتتبيل بالملح. نقوم بتركها على النار حتى يتم التسبيك، ونضيف البيض واحدة واحده مع التقليب. إضافة البقدونس وترك المكونات على النار حتى يتم نضج وتطيب البيض.

طريقة عمل الشكشوكة بالبسطرمة

يلزم توافر ذلك المقادير لشكشوكة البسطرمة المقادير المطلوبة كالتالي:

سماق.

شوية ملح.

رشه فلفل.

معلقتين سمن.

بسطرمة شرائح حسب الرغبة.

ثمرة طماطم قطع.

خمس بيضات.

بصلة صغيرة مفرومة.

قرن فلفل رومي قطع.

التجهيز والعمل

أولا نضع المقلة على النار ثم ننزل السمن.

نضيف البصل مع التقليب حتى يتغير لونه.

نضع الطماطم والفلفل حتى التسوية البسيطة.

نقوم بإضافة البسطرمة مع التقليب حتى التطيب، وهنا يمكنكم التعرف علي طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة .

. وضع البيض لها وتتبيلة بالملح والفلفل الأسود والتوابل مع التقليب أيضا.

بعض التطيب والنضج يتم التوزيع في الطبق و التقديم بالهناء والصحة.

طريقة عمل الشكشوكة الاسكندراني

يتم تجهيز ذلك المقادير أو المكونات المطلوبة لصنعها وطهيها كالتالي:



معلقة ملح.

رشه فلفل اسود.

معلقة زنجبيل.

ثلاث أو اربع بيضات.

حبة طماطم واحدة معصورة.

معلقة قرفة.

بصلتين مفروم.

معلقتين بقدونس مفروم.

فص ثوم مفروم.

معلقة زيت زيتون.

طريقة عمل الشكشوكة الاسكندرانــــي

نرفع المقلة علي النار الهادئة ونضع بها زيت الزيتون، واليكم رابط طريقة عمل الكشري المصري.

نضيف البصل المفروم في المقلة مع التقليب لكي يذبل، ونضيف الثوم المفروم إلى البصل ثم التقليب، حتي يتم دمج كل المكونات. يتم إضافة الطماطم إلي المكون أو الخليط ويتم التقليب، ونضيف الملح. نترك الخليط على النار لفترة وقت دقائق بسيطة حتى يتم الاندماج للمكونات، وثم نضع الثلاث أو الأربع بيضات علي الخليط مع التقليب حتي الامتزاج معهم. نضيف البقدونس مع الخليط كلة و التقليب حتي التطيب و النضج. نقوم بعد ذلك بوضع الشكشوكة في الطبق وتقدم مع العيش والبقدونس علي صينية التقديم، واليكم طريقة عمل الملوخية بالارانب.

طريقة عمل الشكشوكة بالفرن

يتم عمل الشكشوكة بالفرن في حالة وجود المكونات والمقادير الأزمة لتجهيزها.



شوية ملح.

نصف معلقة فلفل اسود.

حبة واحدة فلفل حار.

طماطم مفرومة.

ربع كوب كزبرة.

معلقتين زيت نباتي.

بصلة مفرومة.

ثلاث بيضات.

معلقة معجون طماطم.

طريقة العمل

يتم أحضار المقلة علي النار ووضع الزيت بها ثم نضع البصل والتقليب حتي التشويح، واليكم طريقة عمل المسخن الدجاج. نقوم بإضافة الفلفل الحار مع التقليب، ونضع الطماطم ومعجون الطماطم لمدة خمس دقائق لتسوية. نضيف نصف كمية الطماطم في طاجن فخاري ،ووضع البيض على الوجه ونرش بالملح والفلفل، مع تكرار ذلك حتى الانتهاء من الكمية، وإليكم رابط طريقة عمل الكشري المصري. علينا بإدخال الطاجن إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة. .يتم خروجها من الفرن الشكشوكة والتزين بالكزبرة، ومليون صحة وهنا، واليكم طريقة عمل الملفوف المحشي.

طريقة عمل الشكشوكة بجميع الطرق الجديدة لتذوق طعم جميل.