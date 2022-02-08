عمل خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن بكل تركات النجاح

تعتبر خلية النحل بحشوة الجبنة من المعجنات المشهورة في المنطقة العربية والتي تتميز بمذاقها الرائع والشهي والتي يحبها الكثير من الناس خاصة في شهر رمضان ويمكن عمل خلية النحل بحشو غير الجبنة حسب رغبتكم ويمكن عملها في الدراسة لأطفالكم بدلا من السندويتشات ويمكن تناولها في الفطور وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للصحة وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير خلية النحل اللذيذة باستفاضة عبر مقالنا المميز في موقعنا ثقفني.

مكونات عمل خلية النحل بحشوة الجبنة

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة

ملعقة طعام كبيرة من السكر

ملعقتان كبيرتان من اللبن

نصف كوب من الماء الدافئ

بيضة واحدة

نصف كيلو من الجبنة الفيتا

نصف كوب من اللبن الدافئ

ربع كوب من الزيت النباتي

رشة ملح

طريقة تحضير خلية النحل بحشو الجبنة