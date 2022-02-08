نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن بكل تركات النجاح في المقال التالي
عمر شويل - جدة عمل خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن بكل تركات النجاح - ثقفني
تعتبر خلية النحل بحشوة الجبنة من المعجنات المشهورة في المنطقة العربية والتي تتميز بمذاقها الرائع والشهي والتي يحبها الكثير من الناس خاصة في شهر رمضان ويمكن عمل خلية النحل بحشو غير الجبنة حسب رغبتكم ويمكن عملها في الدراسة لأطفالكم بدلا من السندويتشات ويمكن تناولها في الفطور وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للصحة وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير خلية النحل اللذيذة باستفاضة عبر مقالنا المميز في موقعنا ثقفني.
مكونات عمل خلية النحل بحشوة الجبنة
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- ملعقتان كبيرتان من حبة البركة
- ملعقة طعام كبيرة من السكر
- ملعقتان كبيرتان من اللبن
- نصف كوب من الماء الدافئ
- بيضة واحدة
- نصف كيلو من الجبنة الفيتا
- نصف كوب من اللبن الدافئ
- ربع كوب من الزيت النباتي
- رشة ملح
طريقة تحضير خلية النحل بحشو الجبنة
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح ونتركهم جانبا ثم نضع الخميرة مع السكر وقليل من الماء الدافئ والزيت ونقوم بالعجن جيدا من عشر إلى خمس عشرة دقيقة حتى يختلطوا معا وتتكون لدينا عجينة متماسكة طرية وهشة.
- ندهن العجينة بالزيت ونتركها في مكان دافئ بالغرفة حتى تختمر لمدة ساعة ونصف.
- نحضر وعاء آخر ونضع به الجبنة مع بقدونس مفروم أو فلفل ونقلبهم جيدا ثم نقوم بتشكيل العجينة بعد أن تختمر إلى كرات صغيرة.
- ثم نقوم بفرد كل كرة ونحشيها ملعقة من الحشو ونغلقها جيدا ونرصها في صينية دائرية ويفضل ترك مسافة نصف سم بين كل كرة وأخرى.
- ثم نترك الصينية تختمر مرة أخرى لمدة حوالى أربعين دقيقة ونسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم نخفق البيضة مع اللبن وندهن بالفرشاة على وجه العجينة ونزينها بحبة البركة ونضعها في الفرن لمدة من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة.
- بعد أن تنضج جيدا نخرج الصينية من الفرن ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها مع اللبن أو الشاي أو العصائر الطبيعية، وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ