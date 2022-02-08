نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض صارخ.. وصفات كورية لتبييض البشرة وتصفيها ستغنيك عن المكياج وكريم الاساس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل وأسهل وصفات كورية لتبييض البشرة سوف تجدينها في هذا المقال، فجميعنا دائماً نتجه لعمل الماسكات والوصفات الطبيعية المنزلية لتفتيح بشرتنا بقدر المستطاع، ولكن منذ ظهور المنتجات الكورية اختلف الوضع تماماً وأصبح الإقبال كبير عليها، لذلك سوف نعلمك كيفية صنع الوصفات الكورية بنفسك في المنزل وبأقل جهد وتكلفة، والآن قومي بمتابعة القراءة للتعرف على كل الخطوات المطلوبة.

وصفات كورية لتبييض البشرة

تعرفي على أفضل الوصفات الكورية التي لها نتائج فعالة في تفتيح الوجه والجسم، كما أنها تعمل على تفتيح المناطق الحساسة التي تعاني منها مع تكرار الاستخدام.

وصفة الكركم

المكونات:

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكركم.

وعدد 1 ملعقة صغيرة من اللبن أو الزبادي.

عدد 1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

يتم مزج كميات الكركم واللبن والعسل ويتم تقليبهم معاً جيداً.

مع التأكد من عدم وجود أي آثار للمكياج وغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ لفتح المسام.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة ويترك حوالي 15 دقيقة.

ثم فرك الوجه برفق ثم شطفه بالماء البارد أو الفاتر.

وصفة الكركم والطماطم

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

حبة واحدة من الطماطم.

عدد ملعقة ونصف من الدقيق.

1 ملعقة من الحليب.

وعدد 1 ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

يتم وضع العسل والحليب والطماطم والكركم معاً في الخلاط ويتم مزجهم جيداً حتى يصبحوا خليط.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق إلى المزيج حتى يصبح متماسك.

ثم يتم وضع الماسك على الوجه بعد غسله بالماء الدافئ.

بعد ذلك يتم تركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم فرك الوجه بحركات دائرية.

ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر أو تنظيفه بقماشة قطنية أو مناديل.

خلطة الليمون والفراولة

المكونات:

كمية صغيرة جداً من عصير الليمون.

عدد 6 حبات من الفراولة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير:

يوضع زيت الليمون مع الفراولة واللبن ويمزج جيداً.

بعد ذلك يتم تقليبهم جيداً ووضعهم على الوجه لمدة ربع ساعة.

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

باستخدام وصفات كورية لتبييض البشرة التي ذكرناها لكِ سوف تتغير بشرتك وجسمك 180 درجة، ولن تحتاجين إلى شراء المنتجات ذات الأسعار العالية التي تقضي على أموالك، ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك بقدر الإمكان.