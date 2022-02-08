نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل بيتزا الجلاش المورقة و الطرية بدون عجن أو تخمير بحشوات مختلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل بيتزا الجلاش المورقة و الطرية بدون عجن أو تخمير بحشوات مختلفة - ثقفني
تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي يفضلها جميع أفراد الأسرة من الصغير و الكبير، ولذلك سنقدم لكم أسهل وأسرع الطرق لعمل بيتزا الجلاش هذه الطريقة اللذيذة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها خلال عشر دقائق فقط كوجبة سريعة في الإفطار أو في العشاء، كما أن تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الاقتصادية و الغير مكلفة لعمل البيتزا، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.
مقادير بيتزا الجلاش
- لفة من الجلاش.
- ربع كوب من السمن.
- بيضة.
- 2 كوب من الحليب.
- ملح.
- فلفل أسود.
صلصة البيتزا
- كيلو طماطم مبشورة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة من الزعتر الجاف.
- زيت زيتون.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملح.
- فلفل أسود.
الحشوات
- سجق مقطع مكعبات صغيرة.
- بسطرمة شرائح.
- سوسيس مقطع شرائح.
- طماطم شرائح.
- بصل أحمر شرائح.
- بصل أخضر شرائح.
- فلفل ألوان شرائح.
- جبنة رومي مبشورة.
- بقدونس مفروم.
- جبنة موتزاريلا.
- زيتون مخلي شرائح.
- جبنة شيدر مبشورة.
طريقة تحضير بيتزا الجلاش
- اولًا نقوم بتحضير صلصة البيتزا نقوم بوضع إناء على النار ونضيف القليل من زيت الزيتون و الثوم.
- نقلب الثوم حتى يأخذ لون ثم نضيف الطماطم المبشورة و نقلبه مع الثوم.
- بعد ذلك نضيف عليها الملح والفلفل الأسود و الزعتر و السكر و نتركها على النار حتى يثقل قوام صوص البيتزا ويصبح سميك.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.
- نحضر خليط البيتزا نضع في كوب البيضة و الحليب و الملح و الفلفل الأسود ونقلبه مع بعضهم ثم نضيف عليهم السمن و نخلطهم حتى يصبح القوام كريمي.
- نقوم بفرد الجلاش في صينية ونقوم بتوزيع خليط البيض بين كل ورقتين من الجلاش ونفردها في الصينية.
- نكمل هكذا حتى ننتهي من نصف كمية لفة الجلاش.
- نوزع صلصة البيتزا ونصف كمية الحشو التي تفضلينها من الجبن والفلفل الألوان والزيتون والطماطم.
- ثم نقوم بغلق أطراف الجلاش الخارجة عن الصينية.
- نكمل وضع ورق الجلاش مع فرد خليط السمن بين كل طبقتين.
- نأخذ أطراف ورق الجلاش المتبقية ونضعها أسفل البيتزا من الأطراف وتطبق أطراف الجلاش حتى تغلف الحشوة تماما من الأسفل.
- بعد ذلك على الوجه نوزع صلصة البيتزا و باقي الحشوه من الجبن والخضروات والزيتون.
- نقوم بوضع صينية بيتزا الجلاش في الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الرف الشبكة حتى يأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب والجبن تسيح من الوجه.
- بعد ذلك تخرج من الفرن وتقدم ساخنة للطعام بالصحة و الهنا.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ