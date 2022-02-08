أسهل وأسرع طريقة لعمل بيتزا الجلاش المورقة و الطرية بدون عجن أو تخمير بحشوات مختلفة

تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي يفضلها جميع أفراد الأسرة من الصغير و الكبير، ولذلك سنقدم لكم أسهل وأسرع الطرق لعمل بيتزا الجلاش هذه الطريقة اللذيذة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها خلال عشر دقائق فقط كوجبة سريعة في الإفطار أو في العشاء، كما أن تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الاقتصادية و الغير مكلفة لعمل البيتزا، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.

مقادير بيتزا الجلاش

لفة من الجلاش.

ربع كوب من السمن.

بيضة.

2 كوب من الحليب.

ملح.

فلفل أسود.

صلصة البيتزا

كيلو طماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الزعتر الجاف.

زيت زيتون.

ملعقة كبيرة سكر.

ملح.

فلفل أسود.

الحشوات

سجق مقطع مكعبات صغيرة.

بسطرمة شرائح.

سوسيس مقطع شرائح.

طماطم شرائح.

بصل أحمر شرائح.

بصل أخضر شرائح.

فلفل ألوان شرائح.

جبنة رومي مبشورة.

بقدونس مفروم.

جبنة موتزاريلا.

زيتون مخلي شرائح.

جبنة شيدر مبشورة.

طريقة تحضير بيتزا الجلاش