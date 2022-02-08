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عمر شويل - جدة كيفية تحضير عجينة البريوش الطري والهش في المنزل - ثقفني
تعتبر عجينة البريوش من أهم المخبوزات التي تتميز بطعم رائع ولذيذ ويحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها في الفطور والعشاء بجانب كوب الشاي أو كوب اللبن ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في البيت بدون أي جهد وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للصحة والجسم لأنها هشة وخفيفة ويعتبر من المخبوزات الفرنسية ويمكن تحضيره حلو أو مالح ويمكن حشوه بأكثر من حشوة مختلفة حسب الرغبة، ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير عجينة البريوش، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير عجينة البريوش عبر موقعنا الرائع ثقفني.
مكونات عمل عجينة البريوش في المنزل
- 500 جرام من الطحين
- 40 جرام من السكر
- ملعقة صغيرة من الملح
- 250 مللي من اللبن
- ملعقة كبيرة من الخميرة
- ثلاثة من البيض في درجة حرارة الغرفة
- 90 جرام من الزبدة السايحة
طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل
- نحضر العجانة ونضع بها الدقيق والسكر والخميرة والبيض ونقوم بتشغيل العجانة حتى يختلطوا جيدا ثم نضع الزبدة والملح واللبن بالتدريج ونقوم بالعجن لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تتجانس المكونات.
- ثم نخرج العجينة من العجانة ونضعها في وعاء ونغطيها بكيس من بلاستيك ونتركها ليتضاعف حجمها وتختمر.
- نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة أو نشكلها على شكل ضفائر ونقوم برصها في صينية ونتركها تختمر مرة أخرى حتى يتضاعف حجمها.
- نقوم بدهن وجه عجينة البريوش بالبيض المخفوق مع قليل من اللبن والسكر.
- ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة، ويتم تقديمه بعد ذلك بجانب الحليب وبالهنا والشفا.
نصائح تحضير عجينة البريوش
- يجب اختبار العجينة قبل بدء العجن حتى لا يفسد العجين.
- يفضل أن تكون الزبدة في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها في العجن.
- يجب أن ترتاح العجينة لمدة ساعتين ونصف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقوم بالعجن المستمر لجميع المكونات مع بعضها لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- إضافة البيكنج باودر يساعد على ارتفاع العجينة داخل الفرن.
- يجب أن نحرص على أن تكون العجينة لينه إلى حد ما حتى نحصل على بريوش طري وهش.
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