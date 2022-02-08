معجزة رهيبة لتبييض البشرة: من مكون خرافي في التفتيح2022

نقدم لكم معجزة رهيبة لتبييض البشرة ، للحصول علي بشرة ناصعة البياض ومشدودة من اول استخدام فقط دون تكلفة ولا تعب، ومن مكون طبيعي ورهيب جدا، حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي حل مشاكل البشرة بصورة كامله دون اضرار جانبية حتي نحصل علي بشرة مثالية ومشدودة، وتعتبر البشرة لدي جميع الفتيات هي مصدر جمالهم ويلزم الاهتمام بها في كل المراحل العمرية، وسوف نقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة اعداد معجزة رهيبة لتبييض البشرة من اول استخدام فوري وتحدي لازم تجربي بنفسك2022.

مكونات عمل معجزة رهيبة لتبييض البشرة من اول استخدام فوري

سوف تتعرف الان علي بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها بجانب هذا المكون الرهيب لتفتيح البشرة في اقل فترة زمانية وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة من زيت اللوز.

معلقتين من زيت الزيتون.

نصف ليمونة.

معلقين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الخليط الرهيب علي البشرة خلال فترة بسيطة جدا بخطوات سهلة جدا في المنزل وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق علي نار هادية ثم ونضع بداخلة القليل من الماء ثم نضيف النشا ونقلبهم جيدا. ثم نطفي النار ونتركه حتي يبرد ثم نضيف جميع انواع الزيوت مع التقليب الجيد للمكونات. نستمر في التقليب ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام هذا الخليط الرهيب علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مشدودة في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-